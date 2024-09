Ne Yaptın Rockstar? Bu Gelişme GTA 6 Bekleyenleri Bir Hayli Üzecek!

Son yılların en çok beklenen oyunu şüphesiz GTA 6. Geçen yıl ilk fragmanı yayınlanan ve hayranları adeta sevince boğan yapımın, ilk olarak 2025'in başlarında çıkacağı söyleniyordu. Ancak daha sonra bu tarih, 2025'in sonuna ertelendi. Son raporlar ise oyunun çıkışının bir kez daha ertelendiğini ortaya koyuyor.

GTA Base ile yakından tanıdığımız Liam isimli kullanıcı, Rockstar Games'te çalışan iki geliştiriciden aldığı bilgiye göre GTA 6'nın 2025 sonundan 2026'ya ertelendiğini iddia etti. Bu tarihte konsollara çıkacak oyunun PC'ye geliş tarihi ise 12-18 ay sonra olacak.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.



PC is planned for around 12 - 18 months after the console launch.



This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1