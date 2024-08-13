GTA 6'nın Çıkış Tarihi IMDb'de Ortaya Çıktı: Hemen Kaldırıldı!

Grand Theft Auto VI (GTA 6) için heyecanlı bekleyiş sürürüyor. Bildiğiniz üzere oyunun yayıncısı Take-Two, bir süre önce açıkladığı mali raporda GTA VI'nın çıkış tarihini "Sonbahar 2025" olarak netleştirmişti. Şimdi ise IMDB sayfasındaki bir değişiklik, GTA 6'nın net çıkış tarihini ortaya çıkardı.

Grand Theft Auto VI (GTA 6), 27 Ekim 2025'te Çıkacak

Tüm dünya GTA 6'nın çıkış tarihini merak ederken, oyuncuların gözü de Rockstar'ın üzerinde. Pek çok kişi şirketin oyunun çıkış tarihini öğrenmeyi bekliyor ve şirketin her paylaşımından gizli mesajlar çıkarmaya çalışıyor. Ancak bazen gerçek bundan çok daha basittir ve Rockstar çalışanları bile hata yapabilir.

Eğer bu sızıntı doğruysa bu defa yaşanan tam da bu oldu. IMDb'de dolaşan bir Reddit kullanıcısı GTA VI'nın sayfasında çıkış tarihi olarak IMDb'de 27 Ekim 2025'in yer aldığını gördü. Oyunun sonbaharda çıkacağını biliyorduk. Yani bu tarih kulağa oldukça "mümkün" geliyor.

Olayın sadece birkaç dakika ardından sayfanın hızlıca değiştirildiğini söyleyen Reddit kullanıcısı, bu sayede gerçek tarihin ortaya çıktığın iddia ediyor. Ancak burada küçük bir dipnot açmak gerekiyor. Her ne kadar 27 Ekim bildiklerimize çok uysa da IMDb güvenilir bir kaynak değil.

Tıpkı Wikipedia gibi IMDb de herkesin düzenleme yapabildiği bir platform olduğu için bu bilgilere çok güvenmemek gerekiyor. Bu nedenle GTA VI çıkış tarihi bekleyen pek çok kullanıcı sızdırılan tarihe şüpheyle yaklaşıyor. Yine de bir şey kesin ki GTA VI çok yakında oyun tarihine damga vurmak için geliyor.