GTA 6 Fragmanı Gerçek Hayata Uyarlandı! (Video)

GTA hayranları gerçekten akılalmaz işler ortaya koyuyorlar ve özellikle de GTA 6'nın ilk fragmanı yayınlandığından bu yana sayısız spekülasyon, söylenti ve iddia içeren videolar gördük ancak bahsettiğimiz yeni video GTA 6 fragmanının gerçek hayat versiyonunu gözler önüne seriyor.

Geçen yılın Aralık ayında ilk fragmanın yayınlanmasından bu yana GTA 5 üzerinden aynı fragmanın yeniden yapılması gibi zaten birçok örnek görmüştük ancak bu sefer YouTuber 'Andrew Levitt', GTA 6 fragmanını gerçek hayatı kullanarak yeniden yarattı.

Gerçek Hayata Uyarlanan GTA 6 Fragmanı

Sonuç muhteşem ve bu videoyu oluşturmak için ne kadar emek harcandığını tahmin edebilirsiniz. Rockstar'ın merakla beklenen GTA 6 oyununun ilk fragmanında yer alan tüm sahne ve mekânlar, YouTuber Andrew Levitt'in videosunda birebir canlandırıldı.

Rockstar'ın GTA 6 için hazırladığı ilk fragman şimdiden etkileşim rekorları kırarak iki günden kısa bir süre içinde 100 milyonu aştı ve böylece ilk GTA 5 fragmanının on iki yıl içindeki tüm zamanlardaki izlenme sayısını da geride bıraktı.

GTA 6'nın 2025'in ilk çeyreğinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak analistler yılın sonlarına doğru bir erteleme haberi almamızın muhtemel olduğunu öne sürüyor. Yine de bu süreçte Rockstar'ın ilk fragmandaki verdiği tarihe inanmaya ve güvenmeye devam edeceğiz.

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