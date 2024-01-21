GTA Hayranları GTA 6’da At Olmasını İstiyor!

Dünya üzerinde belki de attan daha asil bir hayvan yoktur. Grand Theft Auto 6 gibi bir oyunun engebeli arazilerinde at ile ilerleme keyfi şimdiden herkesin bir isteği haline gelmiş durumda.

Rockstar’ın Red Dead Redemption 2’deki at deneyimine bakılacak olursa GTA 6 içerisinde at sırtında gezinme keyfi oyuncuları bambaşka bir dünyaya götürecektir.

Rockstar'ın Red Dead Redemption'ın atlarına çok fazla yatırım yaptığını ve tüm bu çabanın boşa gitmesine izin vermeyeceğini iddia eden oyuncular, Florida'nın coğrafyasının at sırtında gezinmek için çok uygun olduğunu ve bu bölgelerde araba kullanmanın imkansızın sınırında olacağını belirtiyor.

Rockstar Games, GTA 5’te Atları Çıkarmak Zorunda Kalmıştı

Atlar daha önce hiçbir GTA oyununda ulaşım aracı olarak yer almamıştı. Esasında ilk olarak GTA 5'te de yer alması planlanmıştı.

Fakat GTA Fandom Wiki'deki oyun dosyalarına göre daha sonra bir soygunla birlikte iptal edildi. San Andreas Eyaleti'nin kırlarında güvenilir atlarımıza binebileceğimizi düşünmek gözlerimizi yaşartıyor.

İki hafta önce yapılan bir başka tartışmada, Rockstar'ın atları GTA 5'te nasıl çalıştıracağını bilemediği ve sonunda oyundan çıkardığını söyleyen bir paylaşımla atların eklenmesini isteyen hayranlarla dalga geçildi. Diğerleri ise atları tamamen es geçerek Everglades'te timsahlara binebilmeyi talep etti. Oyunun kurgusal bir Florida'da geçtiği düşünülürse, böyle bir şeyin yaşanma olasılığı oldukça yüksek.

GTA 6 ile Seride İlk Kez At Olabilir

GTA 6'daki potansiyel atlarla ilgili en önemli tartışma elbetteki bölgeler sorunuydu. Red Dead Redemption 2 atları, soğuk havaya, özellikle de vücutlarının belirli bölgelerine verdikleri gerçekçi tepkiler nedeniyle bir tür eğlence haline geldi.

Oyuncular 10 Ocak'ta böyle bir özelliğin GTA 6'ya gelip gelmeyeceğini sordular ve ilk başlığa bakacak olursak, her ne kadar geliştirici ekip için bir numaralı öncelik olması gerektiğini düşünmesek de yatırılan kaynaklar bunun olacağını ima ediyor olabilir.

Rockstar'ın GTA 6'daki ulaşım sistemlerini genişlettiği iddia ediliyor, ancak muhtemelen 2025'ten önce çalışmalarının tam kapsamını bilemeyeceğiz.

Sizce GTA 6’da atlar olmalı mı? Araba ve uçak gibi araçlar varken atı tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.