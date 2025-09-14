Rockstar Çalışanı Paylaştı: GTA 6 İkinci Kez Ertelenecek mi?

Oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği GTA 6 hakkında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde en çok tartışılan konu ise yapımın ikinci kez ertelenip ertelenmeyeceği oldu. İlk olarak 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan oyun, daha sonra Mayıs 2026’ya ertelenmişti. Bu durum da akıllara “GTA 6 yeniden ertelenecek mi?” sorusunu getirdi.

Sektörde ise farklı görüşler öne çıkıyor. Bazı kaynaklar oyunun bir kez daha erteleneceğini iddia ederken, bazılarıysa Rockstar Games’in belirlenen tarihe kesin olarak yetişeceğini savunuyor. Şimdi ise yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Peki GTA 6 ertelenecek mi? İşte detaylar...

GTA 6 İkinci Kez Ertelenecek mi?

Kısa süre önce şirket içerisinden gelen bir bilgiye göre Rockstar Games, GTA 6'yı 26 Mayıs 2026'ya yetiştireceğinden oldukça emin. Buna göre tarihin ikinci kez ertelenmesi ihtimali düşük gibi görünüyor. Söz konusu yapım, belirtilen tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, kısa süre önce yaptığı açıklamada oyuncuların firmaya güvenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ancak buna rağmen Mayıs 2026 için kesin bir beklentiye girmemekte fayda var. Zira oyun dünyası her zaman sürprizlerle dolu. Şirketin beklenmedik bir sorunla karşılaşması durumunda çıkış tarihini yeniden ertelemesi dışında yapacak bir şeyi yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.