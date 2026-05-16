888 Beygirlik Capricorn 01 Zagato, Baştan Aşağı Kırmızıyla Kaplandı

Capricorn, 01 Zagato modelinin yeni prototipini tanıttı. Aracı sergilemek için İtalya'daki Como Gölü'nde düzenlenen otomobil etkinliği Concorso d'Eleganza Villa d'Este'yi seçen şirket, otomobil tutkunlarının beğenisine 01 Zagato'nun tamamen kırmızıya bulanmış olan Tutto Rosso versiyonunu sundu. Seri üretime yakında başlanması beklenen model, üçüncü prototip olarak öne çıkıyor.

Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso'nun Nasıl Tasarımı Var?

Diğer prototiplerden biri olan Knokke, dışta yeşil, içte kahverengi ağırlıklı bir model olarak sergilenirken diğeri ise güneş sarısı dış tasarıma sahipti. Tutto Rosso, ilk iki modelden daha çarpıcı bir renkle ön plana çıkmayı başarıyor. Neredeyse baştan aşağı kırmızı ile kaplanmış durumda. Üstelik bu sadece dışı ile sınırlı değil. Jantlardan iç kısma kadar hemen hemen her yerinde kırmızı renk kullanıldı.

Aslına bakılırsa ilk bakışta Ferrari anımsatan bir tasarıma sahip gibi görünüyor ama Capricorn, bu prototip için kendine 1930'ların kıpkırmızı yarış otomobillerini temel aldı. En büyük ilham kaynağı ise Alfa Romeo 6C oldu. Aracın iç tarafına geçtiğimizde İngiliz markalardan biri olan Connolly tarafından üretilen kırmızı deri ve yumuşak dokulu olmasıyla bilinen kırmızı Alcantara kullanıldığını görüyoruz.

Bu modelde kırmızı olmayan bir şeylere rastlamak da mümkün. Pedal, manuel vites kolu ve direksiyondaki bazı detaylar buna örnek verilebilir. Bunlar yoğun rastlanan kırmıznın dışında bırakılarak görünüm açısından araca biraz da olsa bir farklılık getiriyor. Tabii, bu farklı renkler kırmızı rengi göz yorucu bulanlara çözüm üretecek seviyede değil.

Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso'nun Özellikleri Neler?

Motor: 5.2 litrelik süperşarjlı V8 motor

5.2 litrelik süperşarjlı V8 motor Güç: 888 beygir

888 beygir Tork Değeri: 1.000 Nm

1.000 Nm 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 3 saniyenin altında

3 saniyenin altında Maksimum Hız: 360 km/sa

Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso, özellik bakımından diğer prototiplerle aynı kalıyor. Bu model, Ford'un 5.0 litrelik V8 motoru üzerine geliştirilen 5,2 litrelik süperşarjlı V8 motorla birlikte geliyor ve 888 beygir gücü ve 1000 nm tork üretiyor. Bu, çok düşük bir hızlanma süresi sağlıyor. Öyle ki 1.200 kilogramın altındaki ağırlığın getirdiği avantajın da sayesinde 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması 3 saniyenin altında gerçekleşiyor.

1.000 Nm tork sayesinde araç zorlu zeminlerde zorlanmadan hareket ederken yüksek hızlara da daha kolay bir şekilde çıkabiliyor. Tabii, bu kadar güçlü bir aracı kontrol etmek de tecrübeli bir sürücü olmayı gerektiriyor. Yeterince iyi sürüş becerilerine sahip olunmadığında sürüş sırasında epey zorluk çekilebilir.

Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso Türkiye'ye Gelecek mi?

Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso'nun Türkiye'ye gelme ihtimali çok düşük. Yalnızca 19 adet üretilecek. Sınırlı sayıda üretilmesi, onun erişilebilir bir fiyata sahip olmaktan çok uzak olacağı anlamına geliyor. Dünya genelinde çok rağbet göreceği için aracı almak için parası olanlar bile modele sahip olamayabilir.

Editörün Yorumu

Kırmızı renkli araçlar çoğu kişide önemli bir yere sahiptir. Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso ise baştan aşağı kırmızı ile sarılarak bu kullanıcı kitlesinin doğrudan gönlünde taht kurma potansiyeli taşıyor. Özelliklere gelecek olursak, Capricorn, bana göre bu modelde genel olarak benimsenen yaklaşımın dışına çıkıyor. Şu an bu seviyedeki arabalarda genellikle manuel vites tercih edilmese de şirket bu araçta biraz daha geleneksel bir yaklaşım benimseniyor. Bunun da özellikle de eski sürüş hissiyatını özleyenler için kritik önem taşıdığını düşünüyorum.