TECNO'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! AMOLED Ekrana Sahip

TECNO, Pova 8 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu telefon, bir sertifika platformunda görüldü. Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemciye sahip telefonun yakında tanıtılması bekleniyor. 12 GB RAM'e sahip Android telefon, AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

TECNO Pova 8 Pro'nun TÜV Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Pova 8 Pro, LK7 model numarası ile birlikte TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TÜV sertifikasında yer alan bilgilere göre telefon, 6.340 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak.

TECNO Pova 8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

RAM: 12 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

Batarya: 6.340 mAh

Hızlı Şarj: 45W

TECNO Pova 8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin adı henüz belli değil. Pova 7 Pro 5G'de Dimensity 7300 Ultimate tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Fikir vermesi açısından Dimensity 7300 Ultimate, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 7300 Ultimate'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı çok zorlamayan mobil oyunların sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

TECNO Pova 8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pova 8 Pro'nun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğe sahip olabilir. Telefonda ayrıca AMOLED ekran yer alabilir. Bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gsöteriyor. AMOLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pova 7 Pro 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Pova 7 Pro 5G'nin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık ve 144Hz yenileme hızı yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

TECNO Pova 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Pova 8 Pro'nun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve rnek seçenekleri belli olacak. AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pova 7 Pro 5G, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

TECNO Pova 8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 7 Pro 5G için 197 dolar (8.972 TL) başlangıç fiyat etiketi beilrlenmişti. Pova 8 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Dolayısıyla yeni telefon, 205 dolar (9.336 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8 Pro'nun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Cihazın ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini ve çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.