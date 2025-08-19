GTA 6'ya Gerek Kalmadı: En Popüler Oyunlar Açıklandı!

Oyun dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şirketler her yıl yeni yapımlarını piyasaya sürerek pazar paylarını genişletmeye çalışıyor. 2025 yılında Avrupa’da en çok satan PC ve konsol oyunları listesi açıklandı ve böylece sektörün en güçlü oyun şirketleri de ortaya çıktı. İşte en çok satan oyunlar...

2025 Yılında Avrupa'da En Çok Satan Oyunlar

GSD (Game Sales Data) tarafından paylaşılan veriler, 28 Temmuz 2025’e kadarki satışları kapsıyor. Ayrıca liste; Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki satış rakamlarına dayanıyor.

Verilere göre Electronic Arts imzalı EA Sports FC 25 listenin zirvesinde yer aldı. İkinci sırada ise Ubisoft’un mart ayında piyasaya sürdüğü Assassin’s Creed Shadows bulunuyor. Rockstar Games’in efsaneleşmiş oyunları GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 ise sırasıyla üçüncü ve dördüncülükte kendine yer buldu.

Öte yandan listede Hogwarts Legacy, Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Call of Duty: Black Ops 6, Mario Kart World, Kingdom Come: Deliverance 2 de yer aldı. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025'te Avrupa'da en çok satan PC ve konsol oyunları şu şekilde sıralandı:

EA Sports FC 25 (EA) Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Split Fiction (EA) Monster Hunter Wilds (Capcom) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) Mario Kart World (Nintendo)* Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda) Star Wars Battlefront 2 (EA) Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco) It Takes Two (EA) Grand Theft Auto Online (Rockstar) NBA 2K25 (2K Games) F1 25 (EA) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Battlefield 1 (EA)

