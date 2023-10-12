GTA 6'ya Dair Yeni Gelişme: Oyunun İlk Derecelendirmesi Ortaya Çıktı!

Bir sonraki GTA oyunu büyük olasılıkla şu anda dünyada en çok beklenen oyun. Oyunun çıkışı kaçınılmaz olarak gün geçtikçe yaklaşırken, oyunu bekleyenler daha fazla bilgi için bulabildikleri her yere bakmaya başlıyor.

Rockstar tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olsa da oyunla ilgili yeni bir gelişme var. Avustralya Derecelendirme Kurulu tarafından GTA 6 için derecelendirme yapıldığı görüldü.

Avustralya Derecelendirme Kurumu, GTA 6'ya MA-15+ Verdi

Avustralya Derecelendirme Kurulu oyunu bu yılın başlarında, tam olarak 2 Nisan tarihinde derecelendirdi. Avustralya Derecelendirme Kurulu, oyuna "güçlü seks sahneleri" ve "güçlü uyuşturucu kullanımı" nedeniyle MA-15+ notu verdi.

Aynı kurum tarafından Grand Theft Auto V'e aynı kurul tarafından "yüksek etkili temalar, uyuşturucu kullanımı, şiddet ve seks" ile güçlü dil ve çıplaklık nedeniyle R-18+ derecesi verildiğini de belirtmek gerek.

Elbette oyun yayınlanana ya da duyurulana kadar bu derecelendirme değişebilir ama şu anda oyun ve tema hakkında fikir vermesi açısından oldukça önemli.

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