GTA 6'nın Lucia ve Jason'ı Bu 5 Film Sayesinde Ortaya Çıktı
Rockstar Games'in GTA 6'nın Jason ve Lucia karakterlerini tasarlarken hangi filmlerden ilham aldığı ortaya çıktı. Aralarında Bonnie ve Clyde da var.
⚡ Önemli Bilgiler
- Rockstar Games'in Jason ve Lucia'yı tasarlarken Bonnie and Clyde, The Getaway, True Romance, Thelma and Louise ve Out of Sight filmlerini incelediği açıklandı.
- İkilinin diyalogları hazırlanırken Lethal Weapon, Butch Cassidy and the Sundance Kid ve Bad Boys filmlerindeki karakterlerden faydalanıldı.
- Pulp Fiction ve Natural Born Killers da GTA 6'nın karakter tasarımında başvurulan filmler arasında yer aldı.
GTA 6'nın ilk fragmanından beri Jason ve Lucia, Bonnie ve Clyde'a benzetiliyor. Rockstar Games de bu benzerliğin tesadüf olmadığını doğruladı. Tabii, iki karakterin ilham kaynağı sadece bunlarla sınırlı değil. Geliştirici, Jason ve Lucia'nın ilişkisini ve konuşma biçimlerini tasarlarken farklı türlerdeki filmlerden de fayalandı.
Jason ve Lucia Hangi Filmlerden Esinlenerek Tasarlandı?
Rockstar Games'in anlatıdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rupert Humphries, son yaptığı açıklamada toplamda beş filmin ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Humphries'ın açıkladığı filmler şu şekilde:
- Bonnie and Clyde
- The Getaway
- True Romance
- Thelma and Louise
- Out of Sight
Bu filmlerde iki karakterin arasındaki ilişkisi, yaşadıkları hikâyesinin önemli bir parçası. Kimi zaman romantizm kimi zaman güven ve birlikte hareket etmenin getirdiği sorunlar ön plana çıkıyor. Baktığınızda Jason ve Lucia da birlikte hareket eden iki karakter ve ortaya çıkmalarının üzerinde bu filmlerdeki karakterlerin ilişki dinamikleri önemli rol oynamış gibi görünüyor.
Jason ve Lucia'nın Konuşmalarına Hangi Filmler İlham Verdi?
Rockstar, karakterlerin diyaloglarını hazırlarken romantik çiftlerin dışına da çıktı. Humphries, farklı kişiliklere sahip iki insanın birlikte hareket ederken nasıl bir ilişki kurduğunu anlamak için başka film ikililerini de incelediklerini söyledi.
Verdiği örnekler arasında Lethal Weapon serisinden Riggs ve Murtaugh, Butch Cassidy and the Sundance Kid filminden Butch ve Sundance, Bad Boys serisinden Mike Lowrey ve Marcus Burnett var. Bu karakterler birbirleriyle şakalaşıyor, zaman zaman tartışıyor ve farklı kişiliklerine rağmen birlikte hareket ediyor. Jason ve Lucia'nın konuşmalarında da benzer bir yaklaşım görüyoruz.
GTA 6 PS5'te Görülmemiş Rekor Kırdı Ama Zirvedeki Oyunu Geçemedi
GTA 6, ilk iki günde 132 binden fazla oyuncu değerlendirmesi elde etti. Ne var ki bu değerlendirmelere rağmen zirvedeki yapımı geçmeyi başaramadı.
Editörün Yorumu
Jason ve Lucia'yı Bonnie ve Clyde'a benzetmek için ortada birçok sebep var ama beni asıl şaşırtan, Rockstar Games'in bu ikilinin de dışına çıkarak farklı yapımlardan ilham alması oldu. Açıkçası sadece iki karakterle sınırlı kalmayıp ilham kaynaklarını mümkün olduğunca geniş tutmaları yerinde bir tercih olmuş. Şahsen ben bunun özgün bir hikâye elde etmemiz üzerinde önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyim.