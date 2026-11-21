Vivollo, WhatsApp'tan gelen müşteri mesajlarını yapay zekâ ile yanıtlayan bir müşteri hizmetleri ve satış platformu sunuyor. Asistan ürün, sipariş ve rezervasyon bilgilerine bakarak müşteriyi bir sonraki adıma taşıyor. Konunun bir temsilciye gitmesi gerektiğinde ise görüşmeyi bağlamıyla birlikte insan ekibe devrediyor.

Müşteriler siparişinin nerede olduğunu sormak, uygun ürünü bulmak, randevu almak ya da destek istemek için çoğu zaman ilk olarak WhatsApp'a yazıyor. Bu talepler farklı kanallara ve ekiplere dağılınca yanıtların sürekliliğini korumak zorlaşıyor. Yoğun dönemlerde temsilciler aynı soruları tekrar tekrar yanıtlarken satış fırsatları da sırada bekliyor.

Vivollo, WhatsApp'ın yanında Instagram ve web sitesi gibi kanallardaki konuşmaları da yönetiyor. Asistan şirketin bilgi bankasından yanıt bulabiliyor, bağlı katalog ya da sistemlerde arama yapabiliyor. Nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak görüşme sırasında sonraki adımları da kendisi tamamlayabiliyor.

E-Ticarette Sipariş, İade ve Ürün Bulma Desteği

E-ticaret müşterileri en çok “Siparişim nerede?”, “Bu ürünün hangi bedeni var?” ya da “İade talebimi nasıl oluştururum?” diye soruyor. Vivollo, mağazanın ürün ve sipariş verilerine bağlandığında bu soruları güncel bilgilerle yanıtlayabiliyor. Ürün aramasında müşterinin ihtiyacına uygun seçenekleri bulup gösteriyor, iade sorularında ise mağazanın kurallarına göre bilgi veriyor.

Platformun Shopify, Ticimax, T-Soft ve WooCommerce için hazır entegrasyonları, mağazadaki verileri kullanmayı kolaylaştırıyor. İnce Topuk ve Prof. Saraçoğlu örnekleri, ürün bulma ve müşteri sorularını yanıtlama senaryolarına karşılık geliyor. Asistanın sipariş ya da iade üzerinde doğrudan işlem yapabilmesi ise entegrasyon kapsamına ve mağazanın tanımladığı yetkilere bağlı.

Araç Kiralamada Rezervasyon Öncesi ve Sonrası Destek

Araç kiralayacak müşteriler genellikle araç sınıfını, müsaitlik durumunu, kiralama koşullarını ve rezervasyon detaylarını soruyor. Vivollo, bağlı sistemlerdeki verilere ve şirketin koşullarına bakarak müşterinin uygun aracı bulmasına yardım edebiliyor. Rezervasyondan sonra gelen sık soruları yanıtlıyor, gerekirse konuyu ekibe aktarıyor.

Yolcu360 çalışması, araç bulma ile rezervasyon sonrası desteği aynı konuşmada bir araya getiren örneklerden biri. Müsaitlik sorgulama ya da rezervasyonda değişiklik gibi işlemler ise ilgili sistem bağlantısına ve işletmenin koyduğu kurallara göre yürüyor. Kısacası asistanın neler yapabileceğini şirketin altyapısı belirliyor.

Diş Poliklinikleri ve Güzellik Merkezleri İçin Randevu Akışı

Diş poliklinikleri ve güzellik merkezleri, sosyal medyadan ya da web sitesinden gelen randevu sorularını Vivollo ile karşılayabiliyor. Asistan hizmetler, çalışma saatleri ve randevu koşulları hakkında bilgi veriyor. Ardından müşteriden gerekli bilgileri alıp randevu talebini ilgili ekibe iletiyor.

Takvimdeki boş saatleri göstermek ya da randevuyu doğrudan oluşturmak için kullanılan randevu sistemiyle entegrasyon gerekiyor. Bu bağlantı kurulduğunda müşteri ilk sorusundan randevu talebine kadar aynı akışta ilerliyor. Ekiplerin her mesajı elle takip etme yükü de hafifleyebiliyor.

Uçak Bileti Değişiklik, İptal ve İade Talepleri

Uçak bileti alan yolcular değişiklik, iptal ve iade süreçlerinde bilet kurallarını anlamak ve doğru işlem adımına ulaşmak istiyor. Turna örneğinde Vivollo, yolcunun talebini anlayıp ilgili kural ya da destek içeriğinden yanıt veriyor. Gerektiğinde yolcuyu güvenli self-servis adımına yönlendiriyor veya görüşmeyi temsilciye aktarıyor.

Sistem her talebi aynı kalıba sokmuyor, bilet bilgisine ve şirket kurallarına göre uygun yolu seçiyor. Temsilci görüşmeyi devraldığında konuşma geçmişini görebiliyor. Böylece müşteri yaşadığı sorunu baştan anlatmak zorunda kalmıyor.

Eğitim Kurumlarında Veli Sorularından Kayıt Sürecine

Okullar, kurslar ve eğitim platformları reklam kampanyalarından gelen veli sorularını kaçırmadan yanıtlamak istiyor. Veliler genellikle program, sınıf seviyesi, kayıt takvimi, fiyat ya da burs olanaklarını soruyor. Vivollo bu bilgileri kurumun içeriklerinden aktarıp velinin ihtiyacını anlamak için adım adım soru soruyor.

Görüşme daha sonra danışman randevusuna ya da kayıt sürecine yönleniyor. Tahta App ve Doğru Statü okulları, eğitim alanında müşteri iletişimi ve lead takibi senaryolarının örnekleri arasında yer alıyor. Asistanın hangi bilgileri toplayacağını ve veliyi hangi ekibe aktaracağını kurum kendi tercihine göre belirleyebiliyor.

Müşteri Temsilcileri İçin Copilot Desteği

Vivollo'nun bir diğer kullanım alanı müşteri temsilcilerine destek olmak. Copilot yaklaşımında asistan, temsilcinin müşteri talebini yanıtlarken kurum içi bilgiye, ürün ya da kampanya koşullarına hızla ulaşmasını sağlıyor. Temsilci yanıtı kontrol edip müşteriye kendisi iletiyor.

Böylece bilgi arama süresi kısalırken yanıtlar da kurum kurallarıyla tutarlı kalıyor. Akbank Stablex çalışması, müşteri temsilcilerine yönelik copilot kullanımının örneklerinden biri. Bu senaryoda kararı temsilci veriyor, yapay zekâ ise doğru bilgiye ulaşmasını ve görüşmeyi verimli yönetmesini kolaylaştırıyor.

Asistanın Sınırlarını İşletme Belirliyor

Vivollo her sektöre aynı akışı uygulamıyor. Bir e-ticaret müşterisinin ürün araması ile bir yolcunun bilet işlemi farklı ilerliyor. Asistanın hangi verilere erişeceğini, hangi işlemleri yapacağını ve ne zaman insan ekibe devredeceğini sektörün ihtiyacı ile kurumun kuralları belirliyor.

Bu yapıda asistan tekrarlayan soruları düzenli biçimde karşılarken insan ekipler istisnai, hassas ya da daha fazla değerlendirme gerektiren taleplere odaklanabiliyor. WhatsApp'ta başlayan bu kullanım, aynı asistanın Instagram ve web sitesinde de çalıştığı daha geniş bir müşteri iletişimi yapısının parçası.