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GTA 6, PlayStation Store'da ilk gününden itibaren binlerce oyuncu değerlendirmesi aldı. PS Store DB verilerine göre oyun, ilk 24 saatte 40 bini aşkın değerlendirmeye ulaştı. İkinci günün sonunda toplam değerlendirme sayısı 130 bini geçti. Aynı süre zarfında Marvel's Wolverine gibi büyük yapımları geride bıraktı.

GTA 6, İlk İki Günde Kaç Değerlendirme Aldı?

GTA 6, ilk 24 saatte 49 bin 627 oyuncu değerlendirmesi aldı. İkinci 24 saatte ise bu sayıya 82.388 yeni değerlendirme eklendi ve toplam sayı 132 bin 15'e ulaştı. Marvel's Wolverine ile arasındaki fark oldukça büyük. Sony'nin oyununa çıkışından sonraki ilk 24 saatte 4.703 değerlendirme gelmişti. GTA 6'nın ilk günkü sayısı bunun yaklaşık 10,5 katı.

İkinci günün sonunda Wolverine'in toplam değerlendirme sayısı 16.450'ydi. GTA 6 ise 132 bin sınırını çoktan aşmıştı. PS Store DB'nin daha sonraki kayıtlarında GTA 6'nın toplam değerlendirme sayısı 150 bini de geçti. Tabii, bu miktar oyunun satış adedini değil, PlayStation Store kullanıcılarının verdiği puanları ifade ediyor.

GTA 6'nın PlayStation Store Puanı Nasıl?

GTA 6, PlayStation Store'da 5 üzerinden 4,85 ortalama puana sahip. 20 Kasım tarihli kayıtlarda yıldızların dağılımı şu şekilde:

5 yıldız: Yüzde 95

Yüzde 95 4 yıldız: Yüzde 1

Yüzde 1 3 yıldız: Yüzde 1

Yüzde 1 2 yıldız: Yüzde 1

Yüzde 1 1 yıldız: Yüzde 2

Oyuncuların yüzde 95'i oyuna 5 yıldız vermiş. PlayStation Store'daki yazılı incelemelerin sayısı ise henüz az. O yüzden oyuncuların oyunun hangi yönlerini beğendiğini anlamak için biraz daha fazla değerlendirmeyi beklemek gerekiyor.

2026'nın En Yüksek Puanına Sahip PS5 Oyunu Hangisi?

GTA 6, ortalama puan sıralamasında ikinci sırada konumlandı. En az 10 bin değerlendirme alan 2026 oyunları arasında Resident Evil Requiem, 4,88 puanla ilk sırada yer alıyor. Listenin ilk beşinde şu oyunlar yer alıyor:

GTA 6, Rockstar'ın Eski Oyunlarından Daha Yüksek Puana Sahip

Rockstar Games'in önceki oyunlarıyla karşılaştırıldığında GTA 6'nın puanının daha yüksek olduğunu görüyoruz. GTA 5, PlayStation Store'da 4,46, GTA 4 ise 4,56 ortalamaya sahip. Red Dead Redemption 4,77, Red Dead Redemption 2 de 4,76 puan almış durumda.

GTA 6'nın 4,85 puanı, Rockstar Games'in bu oyunlarının tamamını geride bırakıyor. Metacritic'te eleştirmenlerden aldığı 99 puan da oyunun yüksek değerlendirmeleriyle örtüşüyor. Oyuncuların Metacritic puanları açıklandığında iki platformdaki sonuçları karşılaştırmak mümkün olacak.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın PlayStation Store'daki değerlendirme sayısı, oyuncuların çıkış gününden itibaren oyuna ne kadar ilgi gösterdiğini yeterince ortaya koymuş durumda. 132 bin değerlendirmeye iki günde ulaşmak, özellikle Marvel's Wolverine gibi büyük yapımlarla karşılaştırıldığında bence son derece etkileyici.

Yine de oyuncu puanlarını değerlendirirken ortalamaya da bakmak gerek. Resident Evil Requiem'in daha az değerlendirmeyle 4,88 puana ulaşması, GTA 6'nın henüz listenin zirvesinde olmadığını gösteriyor. Bence liste özellikle ilk günlerin heyecanı geçtikten sonra daha şekillenmiş olacaktır. Takdir edersiniz ki çıkış döneminde verilen puanlar ile oyunu uzun süre oynadıktan sonra yapılan değerlendirmeler her zaman aynı olmayabiliyor. O yüzden ilerleyen süreçte daha farklı bir manzara ile karşılaşabiliriz.