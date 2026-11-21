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BYD, Fang Cheng Bao markası altında bugüne kadarki en büyük SUV modelini hedef kitlesinin beğenisine sundu. Tai 9 adını taşıyan araç, 5,27 metrelik uzunluğu ve altı kişilik kabiniyle büyük aile SUV'leri arasında yer alıyor. Bu model, park edildiğinde ön konsolun içine gizlenen katlanabilir direksiyonu ile çoğu modelden ayrılıyor.

BYD Tai 9'un Özellikleri Neler?

Özellik BYD Tai 9 Koltuk sayısı 6 Koltuk düzeni 2+2+2 Uzunluk 5.270 mm Genişlik 1.999 mm Yükseklik 1.850 mm Dingil mesafesi 3.130 mm Motor 1.5 litre turbo benzinli + 2 elektrik motoru Toplam güç 400 kW (536 beygir gücü) Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş 0-100 km/sa 4,8 saniye Batarya 66,48 kWh Blade Battery 2 Elektrikli menzil 310 km (WLTC), 400 km (CLTC) Toplam menzil 1.630 km (CLTC) Batarya boşken tüketim 6,4 litre/100 km Hızlı şarj %10'dan %97'ye 9 dakika Dönüş yarıçapı 3,5 metre Çekme kapasitesi 2.000 kg

BYD Tai 9 Kaç Beygir Gücünde?

Tai 9'da 1.5 litrelik turbo benzinli motor, iki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Elektrik motorlarından biri ön aksta, diğeri arka aksta bulunuyor. Sistem toplam 400 kW yani 536 beygir gücü üretiyor. Dört tekerlekten çekişli SUV, 0'dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşıyor.

BYD, araçta yeni DMS platformunu kullanıyor. Bu platformda üç farklı hibrit teknoloji mevcut. DM-i yakıt tasarrufuna, DM-p yüksek performansa, DMO ise arazi sürüşüne yönelik geliştirildi.

BYD Tai 9 Tek Şarjla Kaç Kilometre Gidiyor?

Tai 9, 66,48 kWh batarya kapasitesine sahip ikinci nesil Blade Battery kullanıyor. BYD'nin açıkladığı değerlere göre araç, WLTC standardında 310 kilometre, Çin'de kullanılan CLTC standardında ise 400 kilometre elektrikli menzile ulaşıyor.

İki değer arasındaki fark, testlerin farklı koşullarda yapılmasından kaynaklanıyor. Günlük kullanımda 400 kilometrelik menzile ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir. Benzin deposu ve batarya tamamen doluyken açıklanan toplam menzil 1.630 kilometre. Bataryanın şarjı tükendiğinde yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6,4 litre.

Şarj süresi de aracın öne çıkan teknik özellikleri arasında. BYD'nin flaş şarj teknolojisi, uyumlu yüksek güçlü istasyonlarda bataryayı yüzde 10'dan yüzde 97'ye yaklaşık 9 dakikada doldurabiliyor. Bu süre standart şarj istasyonlarında geçerli değil. Aracın bu hıza ulaşması için özel şarj altyapısı gerekiyor.

BYD Tai 9'un Katlanabilir Direksiyonu Nasıl Çalışıyor?

Direksiyon simidi 180 derece dönerek ön konsolun içine giriyor. İşlem yaklaşık 10 saniye sürüyor. Sistem, "steer-by-wire" adı verilen elektronik direksiyon teknolojisiyle çalışıyor. Klasik otomobillerde direksiyon hareketi mekanik bağlantılar üzerinden tekerleklere aktarılırken bu sistemde sürücünün direksiyon hareketleri elektronik komutlara dönüştürülüyor. Tekerlekler bu komutlara göre yön değiştiriyor.

Direksiyon konsolun içine girdiğinde sürücü koltuğunun önündeki alan boşalıyor. Koltuk geriye yatırıldığında direksiyon herhangi bir engel oluşturmuyor. Araç sürüş moduna alındığında direksiyon normal konumuna dönüyor ve üzerindeki fiziksel tuşlar kullanılabiliyor. Tabii, katlanabilir direksiyon tüm Tai 9 modellerinde yok. BYD, bu özelliği 329.900 yuan (2 milyon 500 bin 753 TL) fiyat etiketini taşıyan en üst donanım seviyesine ayırmış durumda.

BYD Tai 9'un Arazi Sürüşü Özellikleri Neler?

Tai 9'da arka tekerleklerin de yön değiştirmesini sağlayan bir sistem mevcut. Arka tekerlek yönlendirme sistemi sayesinde aracın dönüş yarıçapı 3,5 metreye kadar düşüyor. Bu değer, 5,27 metre uzunluğundaki bir SUV için oldukça düşük.

Araçta DiSus-A adlı süspansiyon kontrol sistemi de var. Leopard Turn adlı özel dönüş modu ve Crabwalk olarak bilinen yengeç yürüyüşü işlevi de sunuluyor. Crabwalk modunda tekerlekler farklı açılarda yönlendirilerek aracın dar alanlarda çapraz hareket etmesi sağlanıyor.

İsteğe bağlı elektrikli çeki demiriyle 2.000 kilogram ağırlığında römork çekilebiliyor. Bu arada Tai 9'un arazi kabiliyetini değerlendirirken gövde ölçülerini de hesaba katmak gerekiyor. Yaklaşma açısı 19, uzaklaşma açısı ise 22 derece. Bu değerler, aracın daha çok asfalt yollar ve hafif arazi koşulları için tasarlandığını gösteriyor.

BYD Tai 9'un İç Tasarımı Nasıl?

Tai 9, 2+2+2 koltuk düzeniyle altı kişiye yer sağlıyor. İkinci sırada birbirinden bağımsız iki koltuk mevcut. Yolcular kendi oturma alanlarına sahip ve uzun yolculuklarda koltuklarını istedikleri gibi ayarlayabiliyor.

Ön yolcu koltuğu sallanan sandalye gibi hareket edebilecek şekilde tasarlanmış. Sürücü koltuğu da katlanabilir direksiyon sayesinde geriye yatırılarak dinlenme alanına dönüştürülebiliyor. İkinci sıradaki koltuklar geriye doğru yatırılabiliyor ve bacak desteğiyle kullanılabiliyor. Araç durduğunda yolcular koltuklarını dinlenme pozisyonuna getirebiliyor.

BYD Tai 9'un Fiyatı Ne Kadar?

Donanım Çin fiyatı 4WD Max 279.900 yuan (2 milyon 121 bin 674 TL) 4WD Ultra 299.900 yuan (2 milyon 273 bin 277 TL) Foldable Smart Cabin 329.900 yuan (2 milyon 500 bin 753 TL)

Çin'de 2,12 milyon TL ile 2,27 milyon TL arasında satışa sunulan BYD Tai 9, 1.5 litrelik benzinli motoru ve 400 kW'lık elektrik motorlarıyla şarj edilebilir hibrit (PHEV) sınıfında yer alıyor. Bu araç Türkiye'ye getirilirse önce üzerine lojistik, gümrük ve Çin menşeli araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler eklenecektir.

Bu da matrahın en az 2,5 - 2,7 milyon TL seviyesine çıkabileceği anlamına geliyor. Vergileri de göz önünde bulundurduğumuzda 4WD Max'in anahtar teslim fiyatı yaklaşık 5,1 ila 5,5 milyon TL'yi bulabilir. 4WD Ultra ise 5,8 milyon TL seviyesine ulaşabilir.

BYD Tai 9 Türkiye'ye Gelecek mi?

BYD'nin fiyat listesindeki azalan modeller önüne alındığında BYD Tai 9'un yakın zamanda Türkiye'ye gelme ihtimali epey düşük. Manisa'daki fabrika yatırımının askıya alınmasıyla birlikte markanın Türkiye'deki geleceği de net olmaktan çıktı. Bu yıl girdiği çoğu pazarda en çok satılan modeller hâline gelen araçlarını bile yavaş yavaş kaldırdığı için Tai 9'un şu an Türkiye'deki müşterilerle buluşacağına kesin gözle bakmamakta fayda var.

Editörün Yorumu

Tai 9, altı kişilik düzeni ve hibrit motoruyla kalabalık ailelerin uzun yolculuklarını kolaylaştırabilecek bir SUV olduğunu düşünüyorum. Elektrikli sürüş imkânı sunarken benzinli motoru sayesinde şarj istasyonlarına bağlı kalmadan yolculuk yapma imkânı sağlayacaktır.

5,27 metrelik uzunluğuna rağmen arka tekerleklerin yön değiştirebilmesi, dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştıracaktır. Katlanabilir direksiyon ise sürücü koltuğunu dinlenme alanına dönüştürmek isteyenler için ilgi çekici görünüyor. Yine de bu özellik için en pahalı sürümü seçmek zorunda olmak, bence pek mantıklı sayılmaz. Tercih yaparken motor gücü, menzil ve konfor daha önemli.