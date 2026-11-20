Aiwa, Windows 11 Pro işletim sistemini kullanan yeni tableti Tab WS10L-2'yi Japonya'da satışa sundu. Klavye desteği sayesinde dizüstü bilgisayar gibi de kullanılabilen model, SIM kart üzerinden 4G LTE bağlantısı kurabiliyor. Bu sayede Wi-Fi ağına bağlı kalmadan çalışmak isteyenlere de hitap ediyor.

Aiwa Tab WS10L-2'nin Özellikleri Neler?

Özellik Aiwa Tab WS10L-2 Ekran 10,5 inç IPS Çözünürlük 1.920 x 1.280 piksel İşlemci Intel N100 Çekirdek / İş Parçacığı 4 çekirdek / 4 iş parçacığı Maksimum Frekans 3,4GHz RAM 8 GB Depolama 128 GB Hafıza Kartı Desteği 1 TB'a kadar microSD İşletim Sistemi Windows 11 Pro Ön Kamera 5 megapiksel Arka Kamera 5 megapiksel Batarya 3.500 mAh Mobil Bağlantı 4G LTE Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Girişler 2 x USB-C, micro-HDMI, 3,5 mm kulaklık Klavye Çıkarılabilir Ağırlık Yaklaşık 616 gram (klavyesiz)

Aiwa Tab WS10L-2'nin İşlemcisi Nasıl?

Aiwa Tab WS10L-2 gücünü Intel N100 işlemcisinden alıyor. Alder Lake-N mimarisine sahip olan işlemcide dört adet çekirdek ve dört adet iş parçacığı mevcut. Bu işlemci yük altındayken 3.40 GHz hıza ulaşabiliyor. İşlemci, internet kullanımı, belge düzenleme, e-posta kontrolü ve temel ofis uygulamaları için yeterli bir performans sunuyor.

Aiwa Tab WS10L-2'de Kaç GB RAM ve Depolama Bulunuyor?

Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu kapasite günlük kullanım için yeterli olsa da çok sayıda uygulama, fotoğraf ve video bulunduran kullanıcılar için az gelebilir. Depolama alanını artırmak isteyenler microSD kart yuvasından yararlanabiliyor. Tablet, bu kartlar aracılığıyla 1 TB'a kadar ek depolama desteği sunuyor.

Aiwa Tab WS10L-2'de 4G LTE Desteği Var mı?

Tab WS10L-2, SIM kart üzerinden mobil internete bağlanabiliyor. Kullanıcılar uyumlu bir mobil hatla Wi-Fi ağına ihtiyaç duymadan internete erişebiliyor. Cihazın sunduğu diğer bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. İki USB-C girişi, micro-HDMI bağlantısı ve 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Aiwa Tab WS10L-2'nin Bataryası Kaç mAh?

Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 3.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 616 gram ağırlığında olan cihazda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve 4G LTE desteği de mevcut. Bu arada tablette çıkarılabilir klavye desteği bulunuyor. Klavye, cihazın bağlantı noktası üzerinden takılıyor. İstenildiğinde çıkarılarak tablet dokunmatik ekran üzerinden kullanılabiliyor.

Aiwa Tab WS10L-2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Aiwa Tab WS10L-2, Japonya'da 96.800 yen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 30 bin 854 TL'ye denk geliyor. 4G LTE desteği bulunmayan sürüm için 86.800 yen fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 27 bin 650 TL'ye denk geliyor.

Aiwa Tab WS10L-2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Aiwa'nın bazı monitör, hoparlör ve kulaklık modelleri satılıyor ancak tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Aiwa Tab WS10L-2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Tab WS10L-2, Windows uygulamalarını tablet üzerinden kullanmak isteyen kişilere hitap ediyor. Özellikle belge düzenleyen, e-posta kontrol eden ve bilgisayarını yanında taşımak zorunda kalan kullanıcılar açısından çıkarılabilir klavye ve 4G LTE desteği önemli bir avantaj sağlayacaktır. Intel N100 işlemcisinin ise günlük kullanım ve ofis işleri için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.