GTA 6, Hayranların "Emeği" Yüzünden Yeniden Ertelenebilir

GTA 6'nın ikinci fragmanıyla beraber yıllardır uğraşılan hayran projesi "GTA 6 Mapping Project" resmen patladı. Fragmandaki her kare, detaylı analizlerle Discord'da 400'e yakın gönüllü tarafından inceleniyor. Oyunun geçtiği Leonida eyaletinin şehirleri, adaları, dağları birer birer eşleştiriliyor. Vice City, Grassrivers, Ambrosia derken Kalaga Dağı bile artık konumlandırıldı.

Anlayacağınız daha oyun piyasaya sürülmeden — üstelik çıkmasına daha bir seneden fazla var — oyunun haritası netleşmeye başladı. Projenin başındaki isimlerden Garza'nın IGN kanadına yaptığı açıklama her şeyi anlatıyor: "Her şey değişiyor. Bilgi yağmuruna tutulduk."

DupZ0r'un projesinden ilk görüntü şöyle:

Take-Two Müdahale Ederse Proje Biter

Bu kadar özenli bir çalışmanın başı tabii ki belaya da girebilir. Geçtiğimiz yıl GTA 5 üzerine kurulmuş hayran yapımı bir GTA 6 haritası modunun Take-Two tarafından durdurulması, bu topluluk için bir uyarı niteliğindeydi. Projenin durdurulması, onların tasarladığı haritaya çok benziyor oluşunun da bir göstergesiydi.

Mod geliştiricisi Garza, "Henüz projeye müdahale edilmedi ama edilebilir. Eğer bir gün resmi bir uyarı alırsam saygı duyarım ve projeyi bitiririm." diye konuşuyor. Bazısı ise bu tarz projelerin oyunun heyecanı yitirdiğini düşünüyor. Hatta projenin paylaşıldığı tweet altına şöyle bir yorum bile gelmiş:

Bu projelerden hiç hoşlanmıyorum. Hepimiz insan gibi 2026 yılını bekleyip görmeliyiz. Böyle şeylere gerek yok.

Gerçek Florida'ya Uygun Görüntüler

Projenin en ilginç yönlerinden biri de gönüllülerin fragman karelerini gerçek dünyadaki Florida lokasyonlarıyla eşleştirmeye çalışması oldu. GTA 6'nın çıkışıyla bu haritanın ne kadar isabetli olduğunu göreceğiz. Belki de Rockstar, kendi tanıtım materyalleri yerine bu gönüllülerin haritasına göz atacak.

Zaten geçmişteki projelerin kaldırılması ve halihazırda devam edenlerin de her daim durdurulma tehlikesinde olması da bu yüzden. Take-Two, "Biz yaptık, biz gösterir ya da bozarız" tarzı bir anlayışı benimsemiş. Bu sebeple bizzat kendisi müdahale etmek isteyebilir.

Rockstar detay vermeye devam ederse belki oynanışa dair ilk ciddi izlenimleri de yine hayranlar tarafından oluşturulan multimedyalar ve projeler sunacak. Şimdilik her şey kontrol altında ama olası bir Take-Two müdahalesi bu emekleri silip süpürebilir de. Rockstar'ın bu noktada hayranlardan hızlı davranıp davranmayacağı da ilerleyen zamanlarda belli olacak.