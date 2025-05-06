GTA 6'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken çok önemli bir gelişme yaşandı. GTA 6'nın yeni fragmanı nihayet oyuncular ile buluştu. Yeni tanıtım videosu heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı.

GTA 6'nın Yeni Fragmanı

GTA 6'nın ilk fragmanı 2023 yılının aralık ayında paylaşıldı. Aradan geçen uzun zamanın ardından ikinci fragman geldi. Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan yeni tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda.

Fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan tanıtım videosu, karakterlerin şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde detaylı ele alındığını ortaya koydu.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi GTA 6'nın da soygun temalı bir oyun olacağını gösteren ikinci GTA VI fragmanı, NPC'lerin gerçekçi tepkilerini de vurguluyor. Fragmanda son derece keyifli görünen Jason, Lucia'yı hapishane çıkışında karşılıyor.

Fragmanın devamında Bonnie ve Clyde'a benzetilen ikili, GTA serisinin ruhunu yaşatarak aksiyon dolu sahnelerde bir araya geliyor.

GTA 6 Çıkış Tarihi

Rockstar Games geçtiğimiz günlerde GTA 6'yı oynamak isteyen oyuncuları üzebilecek bir açıklama yapmıştı. 2 Mayıs 2025'te yapılan açıklama, oyuncuların kafasında uzun bir zamandan beri olan soru işaretini de ortadan kaldırdı. Rockstar Games, GTA 6'nın ertelendiğini ve 26 Mayıs 2026'da çıkacağını açıkladı.

Take-Two, Rockstar Games'in aldığı bu kararı desteklediğini ve Grand Theft Auto VI'nın oyuncuların beklentilerini karşılayacağını bir kez daha yineledi. Oyunun ertelenmesinin ardından görüşler ikiye ayrıldı.

Bazı oyuncular, oyunun ertelenmesinin kendilerinin daha iyi bir deneyim elde etmesi açısından yerinde bir karar olduğunu belirtirken diğerleri ise Rockstar Games'in oyuncuları uzun zamandır beklettiğini, bu alınan kararın ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.