GTA 6, eleştirmenlerden neredeyse tam not aldı. Oyunun Metacritic eleştirmen puanı 100 üzerinden 99'a ulaştı. Oyuncuların değerlendirmeleri ise bu puanlardan oldukça uzak. Metacritic'teki kullanıcı puanı 5,1'de kaldı. Oyuna gelen olumsuz yorumların oranı da oldukça dikkat çekici seviyeye ulaştı.

GTA 6 Metacritic'te Neden 5,1 Puan Aldı?

Metacritic'te GTA 6 için 10 binden fazla kullanıcı incelemesi yapıldı. Bu değerlendirmelerin yaklaşık yüzde 50'si olumsuz. Bilmeyenler için platformda 100 üzerinden 50'nin altında kalan notlar olumsuz olarak kabul ediliyor. Kısa süre içinde bu kadar çok düşük puan verilmesi, oyuna topluca düşük not verildiği ihtimali üzerine düşündürüyor.

Tabii, olumsuz yorumların ne kadarının gerçek oyuncu deneyimine dayandığını, ne kadarının organize tepkilerden oluştuğunu belirlemek mümkün değil. O yüzden bu şimdilik bir tahminden ibaret. Bu arada Letterboxd'nin oyun versiyonu olarak nitelendirilebilen Backloggd üzerinde de benzer sonuçlar söz konusu. Oyun takip platformunda yapılan 492 değerlendirme sonucunda GTA 6, 5 üzerinden 3,9 puan aldı. Kullanıcıların yüzde 15'i oyuna verilebilecek en düşük not olan 0,5 puanı verdi.

Oyuncular Neden GTA 6'yı Eleştiriyor?

Metacritic kullanıcı incelemelerini bir kenara bırakacak olursak, sosyal medya üzerinden dile getirilen sorunlar büyük ölçüde performansla alakalı. Bazı oyuncular, oyun sırasında yaşadığı teknik sorunlardan şikâyetçi. Örneğin bazı PS5, PS5 Slim ve PS5 Pro kullanıcıları, oyunu açmaya çalışırken ya da oyun sırasında CE-108255-1 hatası ile karşılaştığını belirtiyor.

Diğer yandan, hikâye ve içerikten memnun kalmayan oyuncular da yok değil. Çoğu kişi, GTA 6'nın Red Dead Redemption 2'den fazla etkilendiğini düşünüyor. Oyunun belirli konulara yaklaşımını beğenmeyenler de var. Önceki GTA oyunlarında olup bu yapımda kasıtlı olarak yer verilmeyen özellikler de oyunculardan tepki gelmesine sebep olmuş durumda.

Editörün yorumu

Metacritic üzerinden puan vermek için oyunu satın almanız bile gerekmiyor. Sadece bir e-posta adresiyle hesap açıp puanınızı verebiliyorsunuz. Hal böyle olunca ortaya çıkan 5,1'lik ortalama, bence pek de gerçek bir oyuncu deneyiminin yansıması değil.

Zaten sadece oyunu gerçekten satın alanların puan verebildiği PlayStation ve Xbox mağazalarında bunun tam tersi durum olduğunu görüyoruz. İlk günde 25 milyona yakın satılan ve milyonlarca insanın saatlerce başından "kalkamadığı" bir yapımın gerçekten vasat olması, bana pek mümkün gelmiyor. O yüzden ben GTA 6'yı satın almayı düşünen ama bu puanlar yüzünden ikilemde kalanlara daha çok performans üzerine gerçek yorumları incelemesini öneriyorum.