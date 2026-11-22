GTA 6'yı açmaya çalışan bazı PlayStation 5 sahipleri, daha oyun tam olarak açılmadan konsolun ana ekranına dönmek zorunda kalıyor. CE-108255-1 hata koduyla karşılaşan oyunculardan bazıları açılış kısmını geçmeyi başarsa bile kısa süre sonra donma gibi sorunlar yaşıyor.

Şikâyetlere baktığımızda sorunun daha çok ilk nesil PS5 modellerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte, çoğu PS5 Slim ve PS5 Pro sahibi de benzer sorunlar yüzünden henüz GTA 6'yı tamamen sorunsuz şekilde oynayabilmiş değil. Oyuncular, bunu çözmek için çeşitli çözüm yollarına başvurmuş olsa da hatanın hâlâ devam ettiğini görüyorlar.

GTA 6 Neden PS5'te CE-108255-1 Hatası Veriyor?

Sony, CE-108255-1 kodunu oyun veya uygulama sırasında meydana gelen genel bir hata olarak tanımlıyor. Açıklamada çökmenin nedenine ilişkin bir bilgi yer almıyor. GTA 6'nın yazılımında mı yoksa konsolun donanımında mı sorun olduğu henüz kesinleşmedi.

Reddit'teki PS5 destek topluluklarında oyuncular farklı noktalarda hata aldıklarını anlatıyor. Bazıları yükleme ekranında oyundan atılırken bazıları açılış videosundan sonra donmayla karşılaşıyor. İlk hikâye görevlerinde ilerleyemeyen kullanıcılar da var. Hatanın çeşitli kullanıcılarda farklı anlarda ortaya çıkması, bunun hangi işlemle ilişkili olabileceği konusunda fikir yürütmeyi zorlaştırıyor.

PlayStation 5'in soğutma sistemindeki sıvı metalin zamanla kuruması, olası sebeplerden biri olarak görülüyor. Tabii, bu iddiayı doğrulayan bir teknik inceleme veya Sony açıklaması yok. Öte yandan eski PS5 Slim konsolunu yenisiyle değiştiren bir oyuncu, yeni cihazda ilk 5 saat boyunca çökme yaşamadığını söylüyor. Sorun yaşayan başka kullanıcılar ise aynı konsolda diğer oyunları rahatça oynayabildiklerini belirtiyor.

GTA 6 PS5 Çökme Hatası Nasıl Çözülür?

Oyuncular önbelleği temizlemeyi, PS5 veritabanını yeniden oluşturmayı ve oyunu baştan yüklemeyi deniyor. Sistem yazılımını güncelleyen ve lisanslarını geri yükleyen kullanıcılar da var. Bu işlemlere rağmen oyun çökmeye devam edebiliyor. Bir oyuncu bütün yöntemleri denediğini ama sorunun değişmediğini ifade ediyor. Açılış kısmını atlamak da çözüm olmamış. Oyun bu kez de kısa süre sonra donmuş.

Sony'nin destek sayfasında ilk olarak oyunun güncel olup olmadığının kontrol edilmesi öneriliyor. Bu işe yaramazsa kullanıcılar PlayStation onarım hizmetine yönlendiriliyor. Rockstar Games'in 18 Kasım tarihli hata çözme rehberinde ise GTA 6'ya özel bir çözüm yok. Bu sayfa da oyuncuları Sony ve Microsoft'un genel hata kodu açıklamalarına gönderiyor.

Editörün Yorumu

PS5 diğer oyunları sorunsuz çalıştırırken sadece GTA 6 çöküyorsa sorunun doğrudan konsoldan kaynaklı olduğunu varsaymak iyi bir fikir olmayabilir. Bu, GTA 6'dan kaynaklı bir probleme işaret eder. Rockstar'dan konu ile ilgili açıklama gelmesini veya oyuna özel bir güncelleme yayınlamasını beklemek şu noktada daha mantıklı görünüyor. Takdir edersiniz ki henüz sorunun donanımdan kaynaklandığını gösteren kesin bir ipucu yok.