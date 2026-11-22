Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte vivo Y05s 4G'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefon 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihaz yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Y05s 4G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

1600 x 720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7225

Unisoc T7225 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Harici Hafıza: microSD kart desteği

microSD kart desteği Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Parmak İzi Okuyucu: Var (Yan tarafa konumlandırılmış)

Var (Yan tarafa konumlandırılmış) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65

vivo Y05s 4G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan biglilere göre telefonun ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Y05s 4G, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 120Hz sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada vivo Y05'te 6,74 inç ekran boyutu, 1600 x 720 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

vivo Y05s 4G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Unisoc T7225 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 35 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 37 FPS'te çalıştırıyor.

12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo Y05s 4G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Y05s 4G'nin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo Y05'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

vivo Y05s 4G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y05s 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo Y05 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y05s 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Günümüzde artık 64 GB depolama alanının çok yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlıyor. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Ayrıca yüksek kapasiteli bataryaya sahip telefonun uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.