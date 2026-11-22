Philips, yeni oyuncu monitörü 27M1N5500Z4'ü Çin'de satışa sundu. 27 inç ekran boyutuna sahip model, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü 240Hz yenileme hızıyla bir araya getiriyor. Çok şık bir tasarıma sahip monitör, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor. Bu arada bağlantı seçenekleri arasında HDMI ve DisplayPort bulunuyor.

Philips 27M1N5500Z4'ün Özellikleri Neler?

Özellik Philips 27M1N5500Z4 Ekran boyutu 27 inç Panel Fast IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Yenileme hızı 240Hz Parlaklık 250 nit Tepki süresi 1 ms GtG Renk desteği 10-Bit (8-Bit + FRC) sRGB renk kapsamı %100 DCI-P3 renk kapsamı %95 Bağlantılar HDMI, DisplayPort

Philips 27M1N5500Z4'ün Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip oyuncu monitörü, Fast IPS ekran üzerinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 250 nit parlaklık ve 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Monitör, 240Hz yenileme hızıyla saniyede 240 kareye kadar görüntü gösterebiliyor. Bu hızdan yararlanmak için bilgisayarın da oyunlarda yeterli FPS değerine ulaşması gerekiyor.

GtG (Gray to Gray) ölçümüne göre 1 ms tepki süresine sahip olan ekran, piksellerin gri tonları arasındaki geçiş hızını bu seviyede tutuyor. Bu özellik, hızlı hareketlerin bulunduğu oyunlarda görüntü izlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu arada monitörde HDMI ve DisplayPort portları bulunuyor.

Philips, 27M1N5500Z4 modelinde 8-Bit + FRC yöntemiyle 10-Bit renk gösterimi sunuyor. FRC teknolojisi, birbirine yakın renk tonlarını hızlı şekilde değiştirerek aradaki renk geçişlerinin algılanmasını sağlıyor. Bu yöntemle gerçek 10-Bit panel kullanılmadan daha fazla renk tonu gösterilebiliyor.

Philips tarafından tanıtılan oyuncu monitörünün sRGB renk kapsamı yüzde 100, DCI-P3 kapsamı ise yüzde 95 seviyesinde. DCI-P3, özellikle video ve sinema içeriklerinde kullanılan geniş bir renk standardı. Bu değerler fotoğraf ve video düzenlemeyle ilgilenen kullanıcılar için de önem taşıyor.

Philips 27M1N5500Z4'ün Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27M1N5500Z4 için 1.199 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin TL'ye denk geliyor.

Philips 27M1N5500Z4 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27M1N5500Z4'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Philips 27M1N5500Z4'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Philips 27M1N5500Z4, 2K çözünürlükte 240Hz yenileme hızı isteyen oyuncuların değerlendirebileceği bir model. Fast IPS panelin 1 ms tepki süresi ve yüzde 95 DCI-P3 renk kapsamı, monitörü oyun dışında grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme gibi işler için de kullanılabilir hâle getiriyor. Bu arada HDMI ve DisplayPort portlarının da yer alması önemli bir avantaj.