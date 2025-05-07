Merakla Beklenen GTA 6'nın PlayStation Sayfası Açıldı

Rockstar Games, 6 Mayıs 2025 tarihinde Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6'nın ikinci fragmanını yayınladı. Tanıtım videosunun ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Oyunun PlayStation sayfası açıldı. Oyuncular PlayStation mağazası üzerinden GTA 6'yı istek listesine ekleyebilir.

GTA 6 Artık İstek Listesine Eklenebiliyor

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından beklenen GTA 6'nın PlayStation sayfası açıldı. Bu sayfa üzerinden oyun istek listesine eklenebiliyor. Bunun için hesabınıza giriş yaptıktan sonra "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

PlayStation sayfasında oyunun çıkış tarihi, tür ve yayıncı firma gibi bilgiler yer alıyor. Sayfanın üst kısmında ise Rockstar Games tarafından dün (6 Mayıs 2025) yayınlanan yeni duvar kâğıdı bulunuyor.

GTA 6 Yeni Fragmanı

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan yeni tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda. İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın ertelendiğini ve 26 Mayıs 2026'da çıkacağını açıkladı. Take-Two, Rockstar Games'in aldığı bu kararı desteklediğini ve Grand Theft Auto VI'nın oyuncuların beklentilerini karşılayacağını bir kez daha yineledi.