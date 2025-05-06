GTA 6 Hayranları Buraya! Rockstar Games, Duvar Kağıtları Paylaştı

Rockstar Games'in yıllardır beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto veya kısa adıyla GTA 6, geçtiğimiz günlerde olumsuz bir gelişme nedeniyle oyuncuları üzmüştü. Öyle ki firma, bu yıl çıkarmayı planladığı oyunu 26 Mayıs 2026'ya erteledi.

Öte taraftan bir yıldan fazla süre önce tanıtım videosu paylaşan şirketten bir video daha bekleniyordu. Bu fragman kısa süre önce yayınlandı. Akabinde Rockstar Games, GTA 6 için duvar kağıtları da paylaştı.

GTA 6 İçin Duvar Kağıtları Sunuldu

Rockstar Games, yeni tanıtım videosuyla birlikte GTA 6'nın resmi web sayfasını da güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte oyundaki önemli karakterler hakkında bilgiler eklenmişken, ekran görüntüleri ve duvar kağıtları da oyunculara sunuldu.

GTA 6 için resmi duvar kağıtlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanında oyun içinden ekran görüntülerini de aynı amaçla kullanabilirsiniz.

Rockstar Games'in hazırladığı bu görsellerin hem mobil hem de masaüstü versiyonlarının olduğunu belirtelim. Hoşunuza giden duvar kağıdının üzerine tıkladıktan sonra farklı boyutlardaki seçenekleri görebilirsiniz. Böylelikle hem mobil cihazınız hem de bilgisayarınızda GTA 6'ya yer verebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler, sizce oyun dünyası tarafından nasıl karşılanacak? Konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.