GTA 6'nın Fiyatı Cep Yakacak! Eskiden Bu Paraya Telefon Alınıyordu

Oyun dünyasında çok az şey Grand Theft Auto 6 kadar büyük bir heyecan yaratıyor. Yıllardır süren bekleyişin ardından, Rockstar Games sonunda geçtiğimiz Aralık ayında ilk resmi fragmanı yayınladı ve GTA 6'nın 2025 sonbaharında çıkacağını duyurdu. Şimdi de başka bir olay var: GTA 6'nın fiyatı 100 dolar olabilir.

Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Take-Two'nun GTA 6'yı 100 dolar veya daha fazla bir fiyat etiketiyle piyasaya sürebileceğini söylüyor. GTA 6'nın 100 dolar olacağı iddiası aslında Pachter'ın araştırma notlarından geliyor. Analist, Take-Two'nun GTA Online ile GTA 6'yı entegre ederek bu fiyata bir anlam kazandırabileceğini düşünüyor.

Ama şöyle de bir gerçek var ki 100 dolar veren oyuncular GTA Online'da oyun içi para alacaklar—epey ciddi miktarda ve verdikleri paranın hakkını almış gibi hissedecekler. Şirketin fiyat politikasının arkasında yatan gerçek bu.

GTA 6 Neden Bu Kadar Pahalı?

Yıllar içinde her şeyde olduğu gibi oyunların da fiyatları değişti. 2000'li yılların başında büyük yapımlar 50 dolar civarında seyrediyordu. 2010 yılına geldiğimizde en düşük fiyat 60'a yükseldi. 2020'de NBA 2K21 bütün alışkanlıkları değiştirecek 70 dolarlık etiketi çıkarttı ve diğer şirketler de bundan kuvvet alarak oyunklarını bu etiketle güncelledi.

Sonrasında geliştirme maaliyetleri uçuşa geçti. Oyun yapmak eskisi gibi değil. Büyük bütçeli AAA oyunların maliyetleri 1 milyar dolara kadar çıkabiliyor ve söylenenlere göre GTA 6 da tarihin en pahalı oyunu olacak.

Eğer diğer şirketler de tıpkı 2020'deki gibi GTA 6'nın fiyatından güç alırlarsa oyun çıktıktan sonra başka oyunların da 100 dolardan kapı açtığını görme ihtimalimiz çok yüksek.

Parasına Değer Mi: Muntazam Detaylar, Dev Harita...

Rockstar'ın fragmanda gösterdiği kadarıyla GTA 6 aşırı detaylı ve devasa bir haritaya sahip olacak. Bu kadar büyük bir dünyayı oluşturmak için yıllarca süren çalışma ve devasa bir bütçe gerekiyor.

Şimdi en kritik soruya gelelim: Eğer GTA 6 gerçekten 100 dolardan satılırsa, bu ne anlama gelir?

Daha kaliteli oyunlar görebiliriz.

Fiyatın haklı çıkması için oyunlara ekstra içerik eklenebilir (çok ödedin, işte bir sürü içerik tarzında bir düşünce).

GTA Online'dan gelecek içeriklerle oyunun değeri artabilir.

Öte yandan, GTA 6'nın 100 dolardan satılması birçok kişiyi korsana yöneltebilir. Oyun fiyatları genel olarak artmaya başlayabilir. Oyuncular büyük ihtimalle fiyatı protesto eder.