Moto Tag 3, Amazon'un İngiltere ve İtalya'ya özel sayfalarında görüldü. Apple AirTag'e alternatif olarak konumlanacak olan cihazın iki yeni renk seçeneği ile sunulması bekleniyor. Teknik özelliklere bakıldığında ise bir önceki modele göre çok belirgin bir fark olmayacağı anlaşılıyor.

Motorola Moto Tag 3'ün Özellikleri Neler Olacak?

Bağlantı: Bluetooth ve Ultra Geniş Bant (UWB) desteği.

Bluetooth ve Ultra Geniş Bant (UWB) desteği. Konum takibi: Google Find Hub desteği.

Google Find Hub desteği. Pil: Değiştirilebilir CR2032 pil.

Değiştirilebilir CR2032 pil. Pil ömrü: Tek pille 500 günden fazla kullanım.

Tek pille 500 günden fazla kullanım. Ağırlık: 8,5 gram.

8,5 gram. Renk seçenekleri: Mor ve beyaz

Mor ve beyaz Dayanıklılık: Toza ve suya karşı dayanıklılık.

Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, mor ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacak. Her iki versiyon için ayrı ürün sayfaları mevcut. Şu ana kadar ortaya çıkan teknik bilgilerde iki nesil arasında kayda değer bir teknik özellik farkı yok. Moto Tag 3, cihazların birbirine olan mesafesini ve konumunu çok yüksek hassasiyetle belirlemeye yarayan kablosuz iletişim teknolojisi UWB ve Bluetooth üzerinden takip desteği sunacak. Google Find Hub ağıyla çalışacak.

Pil açısından da bir değişiklik göremeyeceğiz. Yeni model, kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 pille gelecek. Tek pille 500 günden fazla kullanım süresi elde edilebilecek. Cihazın ağırlığı da 8,5 gram olarak belirtilmiş durumda. Toz ve suya karşı dayanıklılık açısından da ikinci nesle göre bir ayrım yapamayacağız.

Motorola Moto Tag 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola henüz yeni takip cihazının tanıtım tarihini açıklamadı. Şirket, önceki modeli Moto Tag 2'yi 2026 yılında CES fuarında duyurmuştu. O yüzden yeni ürünün ne zaman tanıtılacağı hakkında şimdiden tahmin yürütmek zor. Bu arada öncelikli olarak hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.

Motorola Moto Tag 3 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de çeşitli ürünleri mevcut. Bunlara örnek olarak Motorola Pulse Escape, Motorola Earbuds, Motorola Earbuds 2 ve Motorola Edge 70 Fusion verilebilir. Söz konusu ürünler, bu cihazın da Türkiye'de satılmasının imkânsız olmadığını gösteriyor. Elbette henüz resmî açıklama olmadığını, cihazın Türkiye'ye gelmeme gibi bir olasılığın da olduğunu belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Moto Tag 3'ün şu an ortaya çıkan özelliklerine baktığımda Moto Tag 2 sahiplerine hitap edecek belirgin bir yenilik sunduğunu düşünmüyorum. Takip doğruluğu, bağlantı teknolojileri ve pil ömrü gibi konularda herhangi bir gelişme görünmüyor. Mevcut kullanıcılara yeni cihaza geçmeleri için pek sebep vermiyor.

İlk kez Bluetooth takip cihazı alacak kullanıcılar içinse elbette durum farklı olacaktır. Google Find Hub desteği, uzun pil ömrü ve değiştirilebilir pil, cihazı günlük kullanım için işlevsel kılıyor. Anahtarlarını, çantasını veya sık kullandığı diğer eşyaları takip etmek isteyenler için bu özellikler yeterli olabilir.