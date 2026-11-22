Neuralink, 20 Kasım'da yayınladığı iki dakikalık videoda beyin implantı kullanan katılımcının Rockstar Games imzalı yeni oyunu GTA 6'yı oynadığı anları paylaştı. PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için 19 Kasım'da çıkan oyun üzerinde yapılan bu deneme, implantın işlevlerinden birini ortaya koydu.

Neuralink'in Katılımcısı GTA 6'yı Nasıl Oynadı?

Nöroteknoloji şirketi tarafından paylaşılan videoya baktığımızda katılımcının oyun içi bir talimatı takip ederek tekneyi köprünün altından geçirdiğini, ağaçlarla çevrili dar bir kanala doğru gittiğini görüyoruz. Ekranın bir köşesinde katılımcının kendisi görünürken yanında canlı panel ve oyun kumandası grafiği yer alıyor.

Beyinden gelen komutlar algılandıkça ekrandaki kontrolcünün nasıl eş zamanlı olarak çalıştığı da görülebiliyor. Neuralink videodaki kişinin kimliğini gizli tuttu. Denemede hangi konsolun kullanıldığı bilgisi de paylaşılmadı. Şirket, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Neuralink ile GTA VI oynamak" ifadesine yer verdi.

Playing GTA VI with a Neuralink https://t.co/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

Neuralink'in Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Kullanılan beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi, amaçlanan hareketlerle ilgili sinir aktivitesini bilgisayarın anlayacağı komutlara dönüştürüyor. Telepathy adlı sistem, beyindeki el hareketlerinden sorumlu bölgedeki sinyalleri dinliyor. Katılımcılar ellerini hareket ettirdiklerini hayal ederek imleci oynatıyor, sistem de bu sinyalleri tıklama ve gezinme gibi fare eylemlerine çeviriyor.

Bazı katılımcılar oyun konsolları, klavyeler, tekerlekli sandalyeler ve robotik kolları kontrol etmeyi sağlayan deneysel özellikleri test ediyor ama bu imkânlar henüz çalışma kapsamında herkese açılmış değil. Şirket, bu teknolojinin üzerinde felçli bireylerin yeteneklerini geri kazanması için çalışıyor. Deneylere omurilik yaralanması, ALS veya beyin sapı felci nedeniyle dört uzvu tutmayan kişiler katılıyor.

Neuralink'in Teknolojisi Daha Önce Hangi Oyunlar Denendi?

Başta da belirttiğimiz gibi, Neuralink'in teknolojisi ile ilk kez bir oyun oynanmıyor. Şirket, 2024 yılında ilk PRIME çalışması katılımcısı Noland Arbaugh'un implantla Sid Meier's Civilization VI ve Mario Kart oynadığı görüntüleri paylaşmıştı. Dört uzvu felçli olan Arbaugh, düşünce gücüyle bilgisayar imlecini hareket ettirip dijital uygulamaları nasıl kullandığını da göstermişti.

Son GTA 6 videosu, bu çalışmaları yeni çıkan bir oyuna taşıyor. Ancak tüm katılımcıların ticari oyun sistemlerini tek başına kontrol edebileceğini ortaya koymak için elbette yeterli değil. Neuralink'in beyin implantları hâlâ araştırma aşamasında.

Editörün Yorumu

Neuralink'in GTA 6 üzerindeki çalışmasını teknik açıdan değerli buluyorum. Beyin-bilgisayar arayüzlerinin basit imleç hareketlerinin ötesine geçerek daha karmaşık kontrol sistemlerine uyarlanabildiğini gösteriyor. Tabii, tek bir videodan sistemin hassasiyeti, tepki süresi veya uzun süreli kullanım performansı hakkında sonuç elde edemeyiz. Yine de şimdiden bilgisayar kullanabilmekten oyun oynamaya kadar birçok imkân sunmasından dolayı gelecek vadettiğini düşünüyorum.