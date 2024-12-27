GTA 5'İn Michael'ından Dikkat Çeken GTA 6 Paylaşımı

Tüm dünyanın heyecanla beklediği GTA 6, 2025'te oyuncularla buluşacak. Şirket bunu ve oyuna dair ilk detayları geçtiğimiz sene yayınladığı bir fragman ile duyurdu. Hatta fragman o kadar ilgi çekti ki kısa süre içerisinde YouTube'da rekor üstüne rekor kırdı. Son ortaya çıkan iddialar ise, yeni bir fragmanın yolda olduğunu gösteriyor.

Yeni Grand Theft Auto VI (GTA 6) Fragmanı Bugün Yayınlanabilir

Bildiğiniz üzere Rockstar Games, GTA 6 konusunda küçük ipuçları dışında asla bilgi vermiyor. Bu nedenle hayranlar, merakla beklenen oyun için sürekli intenreti tarıyor ve sızıntılar arıyor. Bu nedenle GTA 5'te Michael karakterine hayat veren Ned Luke'un X paylaşımı, herkesi heyecanlandırdı. Eski fragman ise şu şekildeydi:

"27 Aralık ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️" şeklinde bir paylaşım yapan Luke, oyunculara GTA 6 ile ilgili bir şeyler görebileceğimizin sinyalini verdi. Anlmayanlar için paylaşımda yer alan beş yıldız, Grand Theft Auto serisinin ikonik özelliklerinden biir.

Ne kadar çok suç işlerseniz polis aranmanız o kadar artar ve peşinizdeki kolluk kuvvetleri sayı ve güç olarak eşit oranda çoğalır. Beş yıldız ise helikopterlerin, onlarca arabanın ve yüzlerce polisin peşinize düştüğü bir kaosu temsil eder. Bu nedenle pek çok kişi bunu bugün oyunla ilgili yeni duyuru yapılacak şekilde yorumladı.

Her zamanki gibi Rockstar Games ise konuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten bugün GTA 6 fragmanı ve hatta belki bir çıkış tarihi görecek miyiz? Görüşlerinizi yorumlarda biizmle paylaşabilirsiniz.