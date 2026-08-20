Oyun Tarihinin En Büyük Sızıntısı: GTA 6 Bu Sızıntı Yüzünden Ertelenebilir!

Oyun tarihinin en büyük sızıntılarından biriyle karşı karşıyayız. Rockstar Games'in 13 yıldır beklenen GTA 6'sı son günlerde birbiri ardına sızdırılıyor. Özellikle son gelişmeler sızıntıların videolarla sınırlı olmadığını ve bilgisayar korsanının elinde GTA 6'nın bir sürümünün bulunduğunu düşündürüyor. Hatta oyunun bu sızıntılar nedeniyle ertelenebileceği iddia ediliyor. İşte merak edilen detaylar!

GTA 6 İle İlgili Ne Sızdırıldı?

GTA 6'nın 27 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak oynanış videosunun öncesinde çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Cyberleeks isimli bir hacker veya hacker grubu son birkaç günde GTA 6 ile ilgili çok sayıda yeni video sızdırdı. Bugün bunların arasında yenileri eklendi.

Bugün öğlen saatlerinde sosyal medyaya GTA 6 ile ilgili yeni videolar düştü. Örneğin burada en çok dikkat çeken sızıntı Jason'un duvara ateş ederek "leek" yazması oldu. Bu "elimde video var, paylaşayım" gibi bir durum değil. Hackerın elinde oyunun erken ya da son sürümlerinden birisi olduğu düşünülüyor. Yani bildiğiniz hacker oyunu oynayarak kayıt alıyor ve bunu belirli aralıklarla paylaşıyor gibi.

Sadece bu da değil. Paylaşılan başka bir sızıntı da oyundaki uçak sürme animasyonlarını farklı açılardan gösteriyor. Yaklaşık iki dakikalık bu videoyla birlikte GTA 6'nın Vice City haritasına derin bir bakış atabiliyorsunuz. Tabii telif sorunları nedeniyle şu anda bu videoları paylaşmamız mümkün değil. Zaten Rockstar Games de çok geçmeden bu videolara telif atmaya başladı. Muhtemelen birkaç saate bu videoların büyük bir çoğunluğu engellenebilir.

GTA 6 Bu Sızıntılardan Dolayı Ertelenebilir mi?

Rockstar Games'in inanılmaz paralar harcayarak yıllardır geliştirdiği bu oyunun çıkışına az bir süre kala bu şekilde sızdırılması tabii ki güzel bir gelişme değil. Tabii bu sızıntıların oyunun hangi sürümüne ait olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Belki yıllar öncesine ait bir sürüm ve belki de bu videolardaki çoğu detay değişti. Ancak yine de bu durum sızıntının büyüklüğünü değiştirmiyor.

Bazılarına göre Rockstar Games bu son sızıntılardan sonra bir erteleme kararı alabilir. Bunun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim. Ancak erteleme olsa bile neredeyse bitmiş bir oyunun sil baştan yapılması gibi bir senaryo söz konusu olmayacak diye düşünüyorum. Kısacası geliştiricinin de şu anda bu sızıntıları engellemekten başka yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor. Zaten şirketten de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yapım en azından şimdilik 19 Kasım 2026 tarihinde Xbox Series X|S ve PS5 platformları için çıkışını gerçekleştirecek gibi görünüyor.

GTA 6 Sızıntılarıyla İlgili En Tehlikeli Senaryo Ne?

Bazı oyuncular için bu sızıntılar çok önemli değil. Fakat buradaki en tehlikeli senaryo hikaye modunun sonunun sızdırılması. Çok uzun zamandır beklediğiniz bir film var ve hiç beklemediğiniz bir anda birisi gelip filmin sonunu size söylüyor. Bu senaryoda çoğu kişi sonunu bildiği için filmi izlemek vazgeçer. GTA 6'nın hikaye modu da böyle bir şey.

Editörün Yorumu

GTA 6'yı çıktığında satın alıp oynayacağım. Ancak açık konuşmam gerekirse bu tür sızıntılar hevesimi biraz kaçırıyor. Özellikle içerikte de bahsettiğim gibi hikaye moduyla ilgili büyük bir sızıntının gelmesinden korkuyorum. Sosyal medyada çoğu oyuncu da aynı endişeye sahip.