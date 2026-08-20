Fiyatı Bedavadan Biraz Pahalı: Şarjı 52 Saat Giden Kulaklık Tanıtıldı!

Nothing, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek kulaklığını tanıttı. Markanın yeni modeli CMF Buds Neo olarak adlandırılıyor. Cihazın en çok dikkat çeken yanı ise düşük fiyatı. Buna rağmen gerçekten kaliteli teknik özelliklere sahip olduğunu da belirtelim. İşte merak edilen detaylar!

CMF Buds Neo Özellikleri Neler?

Sürücü: 12.4 mm dinamik

Ekolayzır: 6 farklı hazır ayar ve özel profil desteği

Gürültü Engelleme: 35 desibele kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme

Mikrofon: Net Ses Teknolojisi destekli 4 adet HD mikrofon

Pil Ömrü (Gürültü Engelleme Kapalı): Kutu ile 52 saat ve tek kulaklık ile 11 saat

Pil Ömrü (Gürültü Engelleme Açık): Kutu ile 30 saat

Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 5.5 saat dinleme

Pil Kapasitesi: Kulaklıklarda 45 mAh ve şarj kutusunda 460 mAh

Şarj Kutusu Tasarımı: Kare yapılı ve kordon delikli çift tonlu tasarım

Bağlantı: Bluetooth 6.0

Hızlı Eşleştirme: Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair

Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza destek

Oyun Modu: 120 milisaniye düşük gecikme

Uyumlu Sistemler: Android 6.0 üzeri ve iOS 13 üzeri

Kontrol: Nothing X uygulaması üzerinden özelleştirilebilir dokunmatik kontroller

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz ve lacivert

CMF Buds Neo Ses Özellikleri Neler?

CMF Buds Neo'da 12.4 mm özel dinamik sürücü mevcut. Bu yapıdaki kablosuz kulaklıklarda genellikle 6 ila 12 mm aralığında sürücüler bulunuyor. CMF Buds Neo'daki 12.4 mm'lik sürücülerse standartların üzerinde diyebiliriz. Bu da seslerin daha güçlü, basların daha derin ve genel akustiğin çok daha dolgun olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Kulaklıkta 35 desibele kadar aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ürün bu kapsamda dört mikrofonu sayesinde müzik dinlerken dış ortam seslerini 35 desibele kadar engelleyebiliyor. Bunun dışında 120 milisaniye gecikme süresine ev sahipliği yaptığını söylemek mümkün. Bu da özellikle oyunlarda sesleri gecikmesiz bir şekilde duyabileceğiniz anlamına geliyor.

CMF Buds Neo Batarya Özellikleri Neler?

CMF Buds Neo'nun batarya performansı da etkileyici. Şirketin iddiasına göre gürültü engelleme özelliği kapalıyken kulaklık tek şarjla 11 saat ve kutuyla birlikte ise toplam 52 saat pil ömrü sunabiliyor. Bu özellik açıkken ise bu süre kutuyla birlikte 30 saate kadar düşüyor. Aynı zamanda 10 dakikalık şarjla 5,5 saat boyunca kullanabiliyorsunuz.

CMF Buds Neo Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

CMF Buds Neo'nun fiyatı 21 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla yaklaşık 1.007 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de zaten çok sayıda CMF marka kulaklık satışta. Bu doğrultuda CMF Buds Neo'nun da önümüzdeki dönemlerde ülkemize gelmesi muhtemel.

Editörün Yorumu

CMF Buds Neo'nun özelliklerini gerçekten beğendim. Zira 21 dolara yani 1.007 TL'ye gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık alabiliyorsunuz. Üstelik ses kalitesi de ortalamanın üzerinde. Pil performansı da kesinlikle yarı yolda bırakmayacak düzeyde diye düşünüyorum. Kutusuyla birlikte 52 saat pil ömrü gerçekten başarılı.