Fiyatı Bedavadan Biraz Pahalı: Şarjı 52 Saat Giden Kulaklık Tanıtıldı!
CMF Buds Neo'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Yeni kulaklık 52 saate kadar dayanabilen pili ve gürültü engelleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Nothing, uygun fiyatıyla ve güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken CMF Buds Neo kablosuz kulaklığını tanıttı.
- Markanın yeni modeli dört mikrofon destekli 35 desibel gürültü engelleme, 12.4 mm dinamik sürücü ve 52 saate kadar dayanabilen batarya gibi güçlü özelliklere sahip.
- CMF Buds Neo'nun fiyat etiketi sadece 21 dolar. Bu da güncel dolar kuruyla 1.007 TL'ye karşılık geliyor.
Nothing, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek kulaklığını tanıttı. Markanın yeni modeli CMF Buds Neo olarak adlandırılıyor. Cihazın en çok dikkat çeken yanı ise düşük fiyatı. Buna rağmen gerçekten kaliteli teknik özelliklere sahip olduğunu da belirtelim. İşte merak edilen detaylar!
CMF Buds Neo Özellikleri Neler?
- Sürücü: 12.4 mm dinamik
- Ekolayzır: 6 farklı hazır ayar ve özel profil desteği
- Gürültü Engelleme: 35 desibele kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme
- Mikrofon: Net Ses Teknolojisi destekli 4 adet HD mikrofon
- Pil Ömrü (Gürültü Engelleme Kapalı): Kutu ile 52 saat ve tek kulaklık ile 11 saat
- Pil Ömrü (Gürültü Engelleme Açık): Kutu ile 30 saat
- Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 5.5 saat dinleme
- Pil Kapasitesi: Kulaklıklarda 45 mAh ve şarj kutusunda 460 mAh
- Şarj Kutusu Tasarımı: Kare yapılı ve kordon delikli çift tonlu tasarım
- Bağlantı: Bluetooth 6.0
- Hızlı Eşleştirme: Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair
- Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza destek
- Oyun Modu: 120 milisaniye düşük gecikme
- Uyumlu Sistemler: Android 6.0 üzeri ve iOS 13 üzeri
- Kontrol: Nothing X uygulaması üzerinden özelleştirilebilir dokunmatik kontroller
- Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz ve lacivert
CMF Buds Neo Ses Özellikleri Neler?
CMF Buds Neo'da 12.4 mm özel dinamik sürücü mevcut. Bu yapıdaki kablosuz kulaklıklarda genellikle 6 ila 12 mm aralığında sürücüler bulunuyor. CMF Buds Neo'daki 12.4 mm'lik sürücülerse standartların üzerinde diyebiliriz. Bu da seslerin daha güçlü, basların daha derin ve genel akustiğin çok daha dolgun olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Kulaklıkta 35 desibele kadar aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ürün bu kapsamda dört mikrofonu sayesinde müzik dinlerken dış ortam seslerini 35 desibele kadar engelleyebiliyor. Bunun dışında 120 milisaniye gecikme süresine ev sahipliği yaptığını söylemek mümkün. Bu da özellikle oyunlarda sesleri gecikmesiz bir şekilde duyabileceğiniz anlamına geliyor.
CMF Buds Neo Batarya Özellikleri Neler?
CMF Buds Neo'nun batarya performansı da etkileyici. Şirketin iddiasına göre gürültü engelleme özelliği kapalıyken kulaklık tek şarjla 11 saat ve kutuyla birlikte ise toplam 52 saat pil ömrü sunabiliyor. Bu özellik açıkken ise bu süre kutuyla birlikte 30 saate kadar düşüyor. Aynı zamanda 10 dakikalık şarjla 5,5 saat boyunca kullanabiliyorsunuz.
CMF Buds Neo Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
CMF Buds Neo'nun fiyatı 21 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla yaklaşık 1.007 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de zaten çok sayıda CMF marka kulaklık satışta. Bu doğrultuda CMF Buds Neo'nun da önümüzdeki dönemlerde ülkemize gelmesi muhtemel.
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Editörün Yorumu
CMF Buds Neo'nun özelliklerini gerçekten beğendim. Zira 21 dolara yani 1.007 TL'ye gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık alabiliyorsunuz. Üstelik ses kalitesi de ortalamanın üzerinde. Pil performansı da kesinlikle yarı yolda bırakmayacak düzeyde diye düşünüyorum. Kutusuyla birlikte 52 saat pil ömrü gerçekten başarılı.