Saatlerce Tır Sürdüğünüz Eğlenceli Oyun İndirimde!

Steam'in son kampanyası simülasyon oyunlarını sevenleri fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor. Zira platform kısa bir süre önce simülasyon denince akla ilk gelen yapımlardan birisinde indirime gitti. Peki bu oyunun ismi ne ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Euro Truck Simulator 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam son başlattığı kampanyayla birlikte Euro Truck Simulator 2'nin fiyatında yüzde 75'lik bir düşüşe gitti. Bu kapsamda oyunun fiyatı 10,09 dolardan (483 TL) 2,52 dolara (120 TL) kadar geriledi. Yani 363 TL'lik bir indirim söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra kampanyadan yararlanabilmek için 25 Ağustos'a kadar süreniz var.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2 bir tır şoförünün yaşantısını en gerçekçi şekilde deneyimleyebileceğiniz popüler bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Buradaki temel amacınız teslim aldığınız çeşitli yükleri Avrupa'nın farklı şehirlerindeki hedeflere trafik kurallarına uyarak ve hasar vermeden ulaştırmak. Aksi halde kaza veya kural ihlallerinin ücreti doğrudan kazancınızdan düşüyor.

Oyunda sadece araç kullanmıyorsunuz. Elde ettiğiniz gelirle kendi tırlarınızı alabilir, garajlar satın alıp yeni şoförler kiralayarak kendi dev lojistik şirketinizi kurabilir ve araçlarınızı performansından dış görünüşüne kadar dilediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 ya da eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 ya da Intel HD 630 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simutor 2 ana oyunu)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600 ya da eşdeğeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Editörün Yorumu

Çocukluğum Euro Truck Simulator 2 ile geçti. O dönem çok kaliteli bir bilgisayarım yoktu. Hatta annemin laptopunda oyunu minimum ayarlarda 20 FPS seviyelerinde oynayabiliyordum. Ancak buna rağmen çok eğlendiğimi ve saatlerimi harcadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Kısacası bu türe ilginiz varsa indirimdeyken satın alıp deneyebilirsiniz.