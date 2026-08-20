Samsung'un Ucuz Amiral Gemisi Bataryasıyla Şarj Aletinin Yerini Unutturacak!

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S26 FE için geri sayım başladı. Kısa bir süre önce tanıtım tarihi açıklanan akıllı telefonun bataryasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre yeni model batarya ömründe selefinden daha iyi olacak. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE Batarya Performansı Nasıl?

Galaxy S26 FE kısa bir süre önce SM-S741B/DS kod adıyla EPREL veritabanında yer aldı. Verilere göre telefonun bataryası tek şarjla 50 saate kadar kullanım sunabilecek. Bu süre selefi Galaxy S25 FE'de 42,5 saatti. Yani yeni model kağıt üzerinde bir önceki nesilden 7,5 saat daha uzun pil ömrü vaat ediyor.

Bu artışa rağmen Galaxy S26 FE'nin batarya kapasitesi değişmiyor. Yani selefindeki gibi 4.900 mAh'lik bir pille karşımıza çıkacak. Peki kapasite aynı kalmasına rağmen cihaz nasıl daha fazla pil ömrü sunacak? Bunun nedeni üründe kullanılacak Exynos 2500 işlemcisinin selefindeki Exynos 2400 yongasından güç verimliliği gibi konularda daha başarılı olması diyebiliriz.

Pil ömrü artmasına rağmen şarj döngüsü konusunda bir düşüş olacak. EPREL verilerine göre Galaxy S26 FE'nin batarya sağlığı 1200 şarj döngüsünden sonra yüzde 80'in altına inecek. Hatırlanacağı üzere bu değer Galaxy S25 FE'de 2000 şarj döngüsü olarak belirlenmişti.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.900 nit

1.900 nit İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Telefoto Kamera: 8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4)

8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Kalınlık: 7,4 mm

7,4 mm Ağırlık: 193 gram

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 FE, 27 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında selefi Galaxy S25 FE şu anda 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy S26 FE özellikleri ve tasarımı itibarıyla daha gelişmiş olacağından 50.000 TL civarında bir fiyatla kullanıcılara sunulabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 FE'nin bataryasının daha uzun gitmesi beni fazlasıyla memnun etti. Şu anda kullandığım Android telefonun pil performansından hiç memnun değilim. Gün içinde en az iki kez şarja takıyorum. Bu da özellikle uzun yolculuklarda işimi oldukça zorlaştırıyor. Ancak Galaxy S26 FE'yi satın alanların benim yaşadığım gibi sorunlarla karşılaşacağını düşünmüyorum.