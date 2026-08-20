Mutantların İstilası Altındaki Dünyada Geçen Oyun Ücretsiz Veriliyor

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçen hafta Caravan SandWitch'i bedava dağıtan şirket, bu hafta ise yine sadece bir adet oyunu hiçbir ücret ödemeden almanıza olanak tanıyor. Cardpocalypse olarak adlandırılan bu oyunun yanı sıra Albion Online için "Destansı Büyücü" paketine de sahip olmanıza olanak tanıyor.

Cardpocalypse Ne Zamana Kadar Ücretsiz?

Cardpocalypse, şu andan itibaren Epic Games'ten ücretsiz olarak alınabiliyor. Fırsat için son tarih 27 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Eğer belirtilen tarihten önce 89 TL değerindeki bu oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak ve kampanya sona erdikten dahi dilediğiniz zaman oyunu açıp oynayabileceksiniz.

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Albion Online Destansı Büyücü Paketi Neler İçeriyor?

Epic Games, bir önceki haftadan farklı olarak ücretsiz oyunun yanı sıra Albion Online'da kullanabileceğiniz 55 dolar (2 bin 637 TL) değerindeki "Destansı Büyücü" paketini de ücretsiz olarak sunuyor. Bu paket, büyücü maceracı gardırıp ve binek görünümü paketi sunuyor. Tam büyücü gardırobu dâhil şu avantajlara sahip oluyorsunuz:

Zırhlı at binek görünümü

Büyü kitabı silah görünümü

Lonca varyasyonları

Sis kurdu binek görünümü

3 nam parşömeni

10 ehil odak yenileme iksiri

10 ehi içgörü kitabı

400 topluluk jetonu

500 öğrenme puanı

Cardpocalypse Nasıl Bir Oyun?

Kart oyunları arasında konumlanan Cardpocalypse, doksanlı yıllarda geçen bir yapım. 10 yaşında bir çocuk olan Jess'in okulun ilk gününde başına gelenleri merkezine alıyor. Jess'in yaptığı küçük bir hata yüzündne okulda herkesin severek oynadığı Mega Mutant Power Pets kart oyunu yasaklanıyor. Çocuklar da artık bu oyunları gizli gizli oynamaya başlıyor.

Ne var ki işler bir noktadan sonra basit bir oyun olmaktan çıkıyor. Kart oyunundaki mutantlar gerçek dünyaya gelmeye başlıyor. Jess ve arkadaşları ise bu mutantlara karşı dünyayı korumak için harekete geçiyor. Oyun hem rol yapma hem kart türlerinin karışımı. Karakterlerle tanışıp görev yaparken savaşlar ise kartlar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Kart savaşlarının odak noktasında şampiyonlar var. Kaanılan şampiyonlar kartlarından birini seçerek destenizi onun yeteneklerinize göre oluşturuyorsunuz. Amacınız ise rakibinizin şampiyonunu alt etmekten ibaret. En önemli kısım, deste kurmakta. Her şampiyon farklı yeteneklere sahip. Elinizdeki kartları da ona göre kullanmanız gerekiyor.

Cardpocalypse'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core2 Duo 2.4GHz veya eş değeri

Intel Core2 Duo 2.4GHz veya eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5000 ya da eş değeri

Intel HD Graphics 5000 ya da eş değeri Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Doğruya doğru, kart oyunlarını çok seven birisi değilim ama Cardpocalypse'ı diğer çoğu rakibinden ayıran bir özelliği var. Bu oyun, kart savaşlarını doğrudan oyunun ana odak noktası hâline getirmek yerine rol yapmaya da ağırlık veriyor. "Doksanlı yıllarda çocukluk" temasını ele aldığı için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa bize o yılları sadece kart savaşları ile gösteremez. Geliştirici, bunun yerine rol yapmaya da ağırlık vermiş. Eğer biraz nostalji yapmak da istiyorsanız Epic Games'te başlayan fırsatı kesinlikle denemenizi öneririm.