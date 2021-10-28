Ünlü Rapçi GTA 6'nın Müzikleri Üzerinde Çalışıyor

Oyuncuların merak içerisinde beklediği GTA 6'nın müzikleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan ünlü rapçi Dr. Dre'nin yeni GTA oyununun müzikleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dr. Dre'nin GTA 6'nın Müziklerini Yaptığı Açıklandı

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni oyuna ilişkin şu ana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Ortaya çıkan son bilgilere göre Grand Theft Auto 6'nın müziklerini yapan sanatçı belli oldu.

Dünya çapında popüler rapçi Snoop Dogg, Rolling Stone Music Now Podcast'ine konuk oldu. Dogg, Dr. Dre'nin yeni GTA oyununun müzikleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Yapılan bu açıklama ile birlikte çok sayıda GTA hayranının heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games, Snoop Dogg tarafından paylaşılan bilgiler ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto 5, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından beğenilerek oynanmaya devam ediyor. Öte yandan oyunun çıkışının üzerinden 8 sene geçmiş olmasından ötürü oyuncular gözlerini Grand Theft Auto VI ile ilgili güzel haberler verecek olan Rockstar Games’e çevirdi.

Daha önce de söylenildiği üzere video oyunu ile ilgili şimdiye kadar ne bir ipucu verildi ne de bir açıklama yapıldı. Rockstar’dan oyunculara oyun ile ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da çevrim içi ortamda birçok söylenti bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın çıkış tarihine ilişkin bir bilgi ortaya çıkmıştı.

Call of Duty ve Battlefield serileri ile ünlenen ve son dönemde de Battlefield 2042 ile sızdırdığı bilgiler ile karşımıza sık sık çıkan Tom Henderson, GTA 6'nın 2025 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştireceğini ileri sürmüştü. Henderson ayrıca GTA 6'da modern Vice City haritasının yer alacağını iddia etmişti. Bloomberg'den Jason Schreier ise resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette Henderson'ın iddiasını doğrulamıştı.