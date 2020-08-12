GTA Online Los Santos Summer Special Güncellemesi Yayınladı: İşte Tüm Yenilikler!

Grand Theft Auto V bugün pek çok kişi için artık sıkıcı bir oyun haline gelmiş olsa da oyunun GTA Online olarak adlandırılan ve sık sık güncellenerek yenilenen apayrı bir tarafı daha bulunuyor. Hala oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan GTA Online Los Santos Summer Special güncellemesi ile bazı yeniliklere kavuştu.

GTA Online Los Santos Summer Special

Geçtiğimiz haftalarda Epic Games Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve milyonlarca oyuncunun kütüphanesine dahil ettiği GTA V, şu sıralar GTA Online tarafı ile öne çıkıyor. Açıkçası şirketin yedi yıllık bir oyuna hala bu denli destekler sunduğunu görmek memnun edici bir detay.

GTA Online için yayınlanan Los Santos Summer Special ile birlikte oyuncular bazı yeni araçlara, görevlere, pistlere ve savaşlara erişebilme şansını elde ediyor. Yeni güncelleme ile gelen yeniliklerin bazılarını hemen aşağıdaki listede görebilirsiniz. Bu arada güncellemenin hemen şu an indirilebilir durumda olduğunu da hatırlatalım.

- Oyun içerisinde satın alabileceğiniz ve kullanabileceğiniz 15 yeni araç.

- Dostlarınızla birlikte daha keyifli vakit geçirebilmeniz adına 6 yeni Co-Op Mission.

- Hız tutkunları için 9 yeni açık yarış pisti.

- Tamamı ile yenilenen Business Battles.

- Ve daha pek çok yenilik.

- Hata düzeltmeleri.

- Performans iyileştirmeleri.

Peki siz Los Santos Summer Special güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu güncellemede beğendiğiniz yenilikler hangileri? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.