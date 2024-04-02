Rockstar'dan Oyunculara Müjde: GTA+ Kütüphanesine İki Yeni Oyun Ekleniyor!

Rockstar Games, Bully ve LA Noire'ı 2024'ün ilerleyen dönemlerinde GTA+ kütüphanesine eklemeyi planladığını duyurdu.

'GTA+ ile Birlikte Gelen Oyunlar' kütüphanesine kısa süre önce Red Dead Redemption eklenmişti. Görünüşe göre şirket şimdi de her ikisi de Rockstar Games tarafından yayınlanan Bully ve LA Noire ile kütüphaneyi genişletmeyi planlıyor.

Bu gelişmedeki asıl önemli nokta kütüphaneye Bully ve LA Noire'ın eklenecek olmasından ziyade Rockstar Games'in bu kütüphaneye önem vermeye başladığı ve gelecekte daha büyük oyunlarını da dahil etme ihtimalinin bulunmasında yatıyor.

Bully ve LA Noire, GTA+ Kütüphanesine Ekleniyor

Rockstar Games, "Kısa süre önce Red Dead Redemption'ı kütüphanemize dâhil ettik ve abonelerimiz bu yıl içinde LA Noire ve Bully de dâhil olmak üzere daha fazla Rockstar klasiğinin kütüphaneye eklenmesini dört gözle bekleyebilirler." açıklamasında bulundu.

Rockstar Vancouver'ın çok sevilen açık dünya oyunu Bully ilk olarak 2006 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülmüştü. Bir devam oyunu 2000'lerin sonunda Rockstar'ın New England stüdyosunda geliştirilme aşamasındaydı ama hiçbir zaman proje sonlanamadı.

LA Noire ise Team Bondi'nin 1947 Los Angeles'ında geçen 2011 yapımı açık dünya oyunudur. Bully'de olduğu gibi LA Noire'in arkasındaki ekip Team Bondi de artık var olan bir stüdyo değil ancak oyunun sevenleri yıllarca devam oyunu için çağrıda bulunuyor.

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