GTA+ Abonelerini Sevindiren Haber: Red Dead Redemption Ücretsiz Oldu!

Bilindiği üzere Rockstar Games, son dönemde GTA 6'nın geliştirme süreciyle mücadele ediyor. Şirketin yeni oyun için son aşamaya geldiği belirtilirken, eski yapımlarına ilişkin beklenmedik bir adım attığı açıklandı.

Aksiyon-kaçış oyunu Red Dead Redemption, GTA+ üyeliğine eklendi. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 kullanıcıları, GTA+ üyesi ise ücretsiz olarak Red Dead Redemption'ı indirip oynayabilirler.

Red Dead Redemption'ın Güncel Fiyatı

Red Dead Redemption'ın tek oyunculu Hikaye Modu ve çok oyunculu modları bu pakete dahil. Fakat oyuncuların oyunu yalnızca aktif GTA+ aboneliği süresince erişebilecekleri belirtiliyor. Abonelik sona erdiğinde, oyun kütüphaneden otomatik olarak kaldırılacak.

Oyun, PlayStation Store'da 1249 TL ve GTA+ üyeliği de aylık 72 TL. Ancak Rockstar Games, Red Dead Redemption'ı satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu. Bu indirimin çok uzun sürmeyeceğini de belirtti.