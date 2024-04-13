GTA+ Türkiye Fiyatına %176 Zam Geldi: Ne Kadar Oldu?

2 yıl önce ilk kez hayata geçirilen GTA+ abonelik sisteminin Türkiye fiyatına zam geldi. Peki zam sonrası yeni fiyat ne oldu?

2022 yılı ile hayatımıza giren GTA+ abonelik sistemi başlarda yalnızca GTA 5'in çevrim içi modlarında bir dizi avantaj sunmak üzerine kullanıma sunulmuştu. Çok geçmeden abonelik sistemi bir oyun kütüphanesi hâline dönüştü ve öncelikle GTA serisinin eski oyunları kütüphaneye eklendi.

GTA+ Yeni Fiyatı 199 TL Oldu

Geçtiğimiz günlerde de 2024 yılı içerisinde Bully ve L.A. Noire'ın ekleneceğini öğrendiğimiz abonelik sisteminin Türkiye fiyatına yeni bir zam yapıldı. Hem PlayStation hem de Xbox mağazası üzerinden gerçekleştirilen zam sonrası 72 TL'lik abonelik ücreti 199 TL'ye yükseltildi.

Artan döviz kurları nedeniyle büyük ölçüde etkilenen oyun sektöründe oyuncuların şüphesiz en çok tercih ettiği platformlar abonelik sistemleri çünkü cuzi rakamlara sayısız oyuna erişilebiliyor. Bu bağlamda dikkat çeken kütüphanelerden birine sahip olan GTA+, %176'lık zam ile birlikte ülkemizde Game Pass sisteminden bile pahalı hâle geldi.

Rockstar'ın her ne kadar konuya dair bir açıklaması olmasa da bu zammın yalnızca ülkemize özel olduğunu ve gerekçesini anlayabiliyoruz. Özellikle de geçtiğimiz günlerde gelen Game Pass ve EA Play aboneliklerinde 12 aylık sınır sonrası GTA+ aboneliğinizi de uzatabildiğiniz kadar uzatmak isteyebilirsiniz.

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