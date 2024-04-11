Xbox’tan Türkiye’ye Game Pass Kısıtlaması: Artık Faydalanılamayacak!
Game Pass’in süresi Türkiye dahil 8 ülkede maximum 13 ay alınacak alınabilecek şekilde kısıtlandı. İşte Detaylar!
Xbox’ın destek sayfasında Game Pass’in süresinin Türkiye başta olmak üzere ve diğer 7 ülkede maximum 13 ay ile sınırlandırıldığı duyuruldu.
Diğer ülkelerde Game Pass Standart, Game Pass Konsol ve Game Pass PC gibi belirli abonelik türlerini ise 36 aya kadar alınabileceğini belirtildi. Ancak Game Pass Ultimate aboneleri bu durumdan etkilenmeyecek.
Bu kısıtlama ile şirketin Game Pass aboneliklerini üçüncü taraf mağazalardan ucuz fiyatlarından satın alan kişilere karşı baskı yapmaya çalıştığı bir dönemde geldi.
Game Pass Hangi Ülkelerde 13 Ay Sınırlandırıldı?
- Türkiye
- Arjantin
- Brezilya
- Şili
- Kolombiya
- Meksika
- Singapur
- Tayvan
Bu ülkelerde Game Pass kullanımlarının yeni sınırları artık 13 ay olarak belirlendi. Bundan sonra üyelikleri bir kez daha manuel olarak yenilemeniz gerekebilir.
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Ayrıca, belirtilen ülkelerin dışında VPN kullanarak ucuz Game Pass abonelikleri almayı başaran bazı kullanıcılar da kısıtlamadan etkilenecek.
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