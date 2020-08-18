GTA Vice City Online Alan Adı Satın Alındı! Vice City'ye Geri Mi Dönüyoruz?

Rockstar Games için çatı şirketi konumunda bulunan Take Two Interactive, GTA Vice City Online alan adı satın aldı. Bu sıradaki GTA oyunu için bir adım mıdır? Detaylar haberimizde!

Yeni Grand Theft Auto için bekleyişimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi serinin şimdilik sonuncusu olan beşinci oyunun üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmiş olsa da, henüz ne Take Two Interactive ne de Rockstar Games yeni Grand Theft Auto hakkında resmi bir açıklamada bulunmadılar.

Bizler yeni oyunun duyurusunu beklerken Grand Theft Auto V oyununun PlayStation 5 sunumunda yeni nesil için de duyurulmuş olması, bir hayli umut kırıcı olmuştu ama hiç şüphe yok ki yeni oyun için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bunun belirgin adımları da geride bıraktığımız zaman içerisinde atılmıştı. Şimdi ise karşımızda bunların bir yenisi var.

GTA Vice City Online Alan Adı Neye İşaret Olabilir?

Yakın bir zaman önce fark edilen bir detaya göre Take Two Interactive, GTA Vice City Online için who.is üzerinden 29 Kasım 2019 tarihinde bir alan adı kaydı yaptırmış. Bu alan adı, 23 Mart 2020 tarihinde de güncellemeye gidilmiş.

Şu an için GTA Vice City Online ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Haliyle resmi detaylar hakkında bilgi sahibi değiliz. Grand Theft Auto VI ile Vice City'ye geri mi döneceğiz ve bu da buna özel bir çok oyunculu oyun mu olacak, belli değil. Belki de Vice City haritasında geçecek bir çevrimiçi oyun da olabilir. Malumunuz Grand Theft Auto VI oyunun henüz duyurulmamış olmasının muhtemelen nedeni olarak Grand Theft Auto Online olarak gösteriliyordu ki geçtiğimiz günlerde yayınlanan büyük güncelleme ile önemini de halen koruduğunu görmüştük.

Bakalım bu GTA Vice City Online alan adının altından ne çıkacak? Gelişmeleri takip edeceğiz.