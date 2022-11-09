Guillermo Del Toro Sunar: Pinokyo Filmi Resmi Fragmanı Yayınlandı

Pan'ın Labirenti ve Suyun Sesi gibi filmlerle adından söz ettirmeyi başaran En İyi Yönetmen Oscar'ı ödüllü Guillermo Del Toro, bu sefer farklı bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmenin stop-motion tekniği kullanarak hazırladığı animasyon film Guillermo Del Toro Sunar: Pinokyo'nun resmi fragmanı yayınlandı.

İşte Guillermo Del Toro Sunar: Pinokyo Fragmanı

Pinokyo hikayesinin Del Toro'nun bakış açısından yeniden yorumlanacağı film, animasyonseverlerin mutlaka aşina olduğu stop-motion tekniğiyle çekildi. Tüm zamanların en büyük çaplı stop-motion animasyon filmlerinden biri olması beklenen Guillermo Del Toro Sunar: Pinokyo filmi Netflix'te yayınlanacak.

Son yıllarda Netlix ile yaptığı iş birliği doğrultusunda birçok önemli eserini platformda yayınlayan ünlü yönetmen, Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities gibi korku üzerine kurulu bir projenin ardından farklı bir alana yönelerek yeteneklerini konuşturacak.

Bu sene Disney+'ta yayınlanması beklenen Pinokyo filmiyle birlikte en eski çocuk hikayelerinden biri olan Pinokyo hikayesinin iki farklı dijital platform tarafından ele alınış şeklini deneyimleme şansına erişeceğiz.