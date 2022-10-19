Yeni Bir Dönem Başlıyor: Güneş Enerjisiyle Şarj Olan Kulaklıklar Satışta!

Piyasadaki ilk güneş enerjisiyle çalışan kulaklıklar satışa çıktı. Kablosuz kulaklıkları şarj etmek yavaş yavaş tarih olacak gibi görünüyor. Urbanista ve Adidas, ürettikleri birkaç modelde kafa bantlarına güneş panelleri ekleyerek bu teknolojiye hayat verdi.

İşveçli şirket Exeger, son 10 yıldır bu işi yapabilecek hafif, ince ve güçlü bir tasarım üzerine çalışıyordu. Sonunda bu esnek paneller ile markaların güneş enerjisi ile çalışan kulaklıklarını şarj edebilecek paneller üretme sürecini tamamladı.

Kulaklıkları Şarj Etmede Devri Kapanacak Mı?

Exeger şirketinin CEO'su Giovanni Fili, hem kolaylık hem de çevre açısından doğru bir üretim yaptıklarının üzerini çiziyor: “Herkes elektronik cihazlarını şarj etmekten nefret ediyor. Ama şarj etmezsek, bu dünya için daha iyi bir şey. Yeni nesil genç yetişkinler, çevre için iyi şeyler yapacak araçlar sunulmasını bekliyor. Biz de bunu sunuyoruz.”

Powerfoyle adındaki güneş panelleri 2 mm kalınlığında ve doğal boyayla kaplı titanyum dioksit şeritlerine sahip. Oldukça ince olmasının yanı sıra uygun fiyatlı olmasıyla da dikkat çeken panellerin üretilmesi de son derece kolay.

Güneş enerjisi sistemiyle çalışan kulaklıkların 80 saate kadar çalma süresi mevcut. 20 dakikalık yaz güneşinde kulaklıkların bir saatlik güç depolayabileceğinin de altı çiziliyor. Panellerin yapay ışıktan da güç üretebilmesi, havanın zifiri karanlık olmadığı sürece kulaklıkların şarj olabilmesini mümkün hale getiriyor.

Giovanni Fili, aynı teknolojinin cep telefonlarına gelmesinin pek mümkün olmadığını da ekliyor. Genelde çantada veya cepte durduğu için telefonların ışığa maruz kalmadığı ve bu şekilde güneş enerjisiyle şarj olmalarının zor olduğunu dile getiriyor. Alternatif olarak kıyafetlere veya çantalara panel takılırsa, bu teknolojinin telefonlar için de geçerli olabileceğini belirtiyor.