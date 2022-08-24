Yeni Bir Araştırma Güneş'in Dünya'mızı Yutacağını Ortaya Koyuyor

Bütün yıldızlar ölür ve Güneş'imiz de bilindiği üzere bir yıldız. Bu nedenle, bir noktada Dünya'ya yaşam sağlayan Güneş'imizin de öleceği bilinen bir gerçek. Bu olduğu zaman, bilim insanları Güneş'in Dünya'yı, Merkür'ü ve Venüs'ü yok edeceğini ve tüm Güneş sistemimizi harap edeceğini söylüyorlar.

Dolu bir kap ancak sonunda taşacağı noktaya kadar kaynayabilir ve Güneş de tıpkı bir kap su gibidir, sadece milyarlarca yıl boyunca kaynar. Şu anda yıldızımız hâlâ genç, tonlarca enerji üretiyor ve Dünya'yı canlı tutmaya yardımcı olan bir ışık ve ısı kaynağı görevi görüyor ama bir gün, aynı enerji Güneş'in Dünya'yı ve onunla birlikte diğer gezegenleri yok etmesine neden olacak.

Bu aslında yeni bilinen bir şey değil. Bilim insanları Güneş'imizin önümüzdeki beş milyar yıl içinde oldukça uzun bir süre "patlayacağını" tahmin ediyor. Araştırmacıların Astrofizik Dergisi'ne sunduğu yeni bir çalışma, bunu yaptığında Güneş'in Merkür'ü, Venüs'ü ve muhtemelen Dünya'yı yok edeceğini söylüyor.

Güneş Ömrünün Yarısını Çoktan Tamamladı

Ancak bu yıkımın seviyesi belli değil. Araştırmacılar, Güneş'in Dünya'yı nasıl yok edeceğini daha iyi anlamak için birkaç 3B hidrodinamik simülasyon gerçekleştirdi. Bu, Güneş benzeri bir yıldızın bir gezegeni yutmasından sonra olası sonuçların aralığını daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Bunun büyük ölçüde gezegenin boyutuna ve yıldızın mevcut aşamasına bağlı olduğunu buldular.

Bazıları, Dünya'nın büyüklüğünden dolayı, Merkür ve Venüs'ün olması muhtemel olduğu gibi tamamen yutulmayacağını söylüyor ancak Güneş yine de Dünya'yı yaşanmaz hâle getirecek. Bunun nedeni Güneş'in kırmızı dev aşamasına girdiğinde tüm hidrojenini kaybedecek olmasından kaynaklanıyor. Bu olduğunda, sınırı birden çok kez genişleyecek ve yoluna çıkan her şeyi yutacak. Sonuç olarak, Güneş'imiz Dünya'yı bir noktada yutabilir.

Kesin sonuca bağlı olarak yutulan gezegen, onu tamamen yutan çok daha dar bir yörüngeye çekilebilir veya değişiklikler nedeniyle yeni bir dünya yaratma olasılığı da meydana gelebilir.

Bilim insanları, Güneş'imizin yaklaşık 4,57 milyar yıllık ömrünün ortasına ulaştığına inanıyor. Ayrıca deneyimlediğimiz devam eden Güneş aktivitesinin sebebinin 5 milyar yıl sonra ölmeye başlayacak olmasından kaynaklı olduğuna inanıyorlar.