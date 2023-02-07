Güneş'in Kuzeyinde Bir Güneş Girdabı Keşfedildi: Peki Onu Özel Kılan Şey Ne?

NASA bilim insanları Güneş'in kuzey kutbu yakınlarında garip bir Güneş girdabı tespit etti. Girdap, Güneş'in yüzeyinden kopan ve şu anda kuzey kutbunu bir kasırga gibi çevreleyen devasa bir güneş plazması filamentinin bir parçası gibi görünüyor. Ne yazık ki bilim insanları girdaba neyin sebep olduğu konusunda hiçbir fikre sahip değiller.

Bu garip Güneş girdabına ilk olarak Dr. Tamitha Skov'un Twitter'da NASA'nın Güneş Dinamik Gözlemevi tarafından çekilen görüntüleri paylaşmasıyla dikkat çekildi. Heyecan verici olsa da girdabın nedeni birçok kişinin şaşkınlıkla kafalarında soru işareti oluşmasına neden oldu.

Girdabın kendisi 55 derece enleminin üzerinde ortaya çıktı ama bu onu ilk görüşümüz değil. Colorado'daki Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nde Güneş fizikçisi ve müdür yardımcısı olan Scott McIntosh, Space.com'a yaptığı açıklamada Güneş girdabının her Güneş döngüsünde tam da bu noktada ortaya çıktığını söyledi ancak gökbilimciler bu çapta bir girdabı ilk kez görüyorlar ve bu yüzden de çok heyecanlanıyorlar.

Girdap Ne Sıklıkla Karşımıza Çıkıyor?

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023

Güneş 11 yıllık bir Güneş döngüsü izliyor ve McIntosh'a göre bu girdap gözlemlediğimiz her döngüde bir kez 55 derece enlem işaretinde ortaya çıktı. Bu nedenle birçok gökbilimci Güneş girdabının Güneş'in manyetik alanını nasıl tersine çevirdiğiyle ilgili olabileceğine inanıyor. McIntosh, birçok gökbilimcinin girdabın neden o noktada belirip kutba doğru hareket ederek kaybolduğunu ve üç ila dört yıl sonra daha önce belirdiği noktada yeniden ortaya çıktığını sorguladığını söyledi. Güneş girdabı Güneş'in döngüsünde bir rol oynuyor olabilir mi?

Umarız Avrupa Uzay Ajansı'nın Güneş Yörünge Aracı gibi gelecek görevler bu fenomenlerin yanı sıra astronomların Güneş yüzeyinde keşfettikleri devasa Güneş lekelerine de ışık tutmaya yardımcı olabilir.

Daha fazla veriyle, yıldızımızın nasıl çalıştığını ve yaptığı şeyleri neden yaptığını doğru bir şekilde anlayabiliriz. Bu da Güneş patlamalarını ve dünyamızı tehdit eden diğer kozmik olayları daha iyi tahmin etmemize yardımcı olabilir.