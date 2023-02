Güneş'in Kuzeyinde Bir Güneş Girdabı Keşfedildi: Peki Onu Özel Kılan Şey Ne?

NASA bilim insanları Güneş'in kuzey kutbu yakınlarında garip bir Güneş girdabı tespit etti. Girdap, Güneş'in yüzeyinden kopan ve şu anda kuzey kutbunu bir kasırga gibi çevreleyen devasa bir güneş plazması filamentinin bir parçası gibi görünüyor. Ne yazık ki bilim insanları girdaba neyin sebep olduğu konusunda hiçbir fikre sahip değiller.

Bu garip Güneş girdabına ilk olarak Dr. Tamitha Skov'un Twitter'da NASA'nın Güneş Dinamik Gözlemevi tarafından çekilen görüntüleri paylaşmasıyla dikkat çekildi. Heyecan verici olsa da girdabın nedeni birçok kişinin şaşkınlıkla kafalarında soru işareti oluşmasına neden oldu.

Girdabın kendisi 55 derece enleminin üzerinde ortaya çıktı ama bu onu ilk görüşümüz değil. Colorado'daki Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nde Güneş fizikçisi ve müdür yardımcısı olan Scott McIntosh, Space.com'a yaptığı açıklamada Güneş girdabının her Güneş döngüsünde tam da bu noktada ortaya çıktığını söyledi ancak gökbilimciler bu çapta bir girdabı ilk kez görüyorlar ve bu yüzden de çok heyecanlanıyorlar.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP