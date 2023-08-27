Güneş'ten %13 Daha Fazla Enerji Toplayan 'Güneş Yaprağı' İcat Edildi!

İngiltere'deki araştırmacılar "Güneş Yaprağı" adını verdikleri yeni bir Güneş paneli türü için bir konsept geliştirdiler. Bu teknoloji, yaprak benzeri bir şekle sahip ve ekstra termal enerji kullanabiliyor.

Güneş yaprağı, şu anda kullanılan ortalama Güneş pillerinden daha fazla Güneş ışığı yakalayabilen hibrit ve biyolojik esinli bir konsept olarak tanımlanıyor.

Araştırmacılar bu gelişmenin Güneş yaprağının elektrik çıktısını önceki nesil Güneş panellerine kıyasla büyük ölçüde artırabileceğine inanıyor. Bu başarının önemli bir kısmı, yeni teknolojide bulunan transpirasyon özelliğine bağlı. Transpirasyon en çok bitkilerde görülen bir sistemdir ve suyu bitkinin köklerinden yapraklarına taşıyarak kendini soğutmasını sağlar.

Güneş Yaprağı Konsepti Nasıl Çalışıyor?

Araştırmacılar bu özelliği taklit ederek Güneş yapraklarının pasif olarak kendini soğutabileceğine inanıyor. Bu soğutma yöntemi, Güneş panellerinde bulunanlar gibi fotovoltaik hücrelerin zaman içinde verimliliklerini kaybetmelerinin büyük bir parçası olan Güneş'ten kaynaklanan ısınma etkisinin yaklaşık %75'ini azaltmaya yardımcı oluyor. Araştırmacılar, etkinliğini kaybetmediği için geleneksel bir hücreye kıyasla Güneş enerjisinin %13,2'sine kadar daha fazlasını toplayabildiğini söylüyor.

Ayrıca Güneş yaprağı, evsel alan ısıtması ve hatta sıcak su için ön ısıtmaya güç sağlamak için de kullanılabilir. Güneş yaprağının daha fazla tatlı su, termal enerji ve elektrik üretimini teşvik etmek için isteğe bağlı olarak kolayca ayarlanabilmesi de mümkün.

Tabii ki bu henüz sadece bir konsep ve gerçek dünyada böyle bir şeyi görmemizin ne kadar zaman alacağı belli değil.

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