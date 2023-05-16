Güneş Fırtınaları Önceden Yapay Zeka ile Tahmin Edilebilir mi? NASA Açıkladı!

NASA, gelecekte oluşacak Güneş fırtınaları'nın Dünya'yı etkileme süresini artırarak, Dünya'yı etkisi altına alacak bölgeleri tahmin etmek için bir yapay zekâ modeli geliştirdi.

Bu model, NASA'nın uydu verileri analiz edilerek geliştirildi. Model, Güneş fırtınalarının yol açabileceği tehlikeli uzay hava koşullarına karşı alarm vermekte. Yeni yapılan araştırmaya göre bu uyarılar Güneş fırtınalarının elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapılar üzerindeki ciddi etkilerine karşı ülkelere yeterli zamanı sağlayabilir.

Güneş fırtınalarının şiddeti hafiften aşırıya kadar değişebilir ve teknolojiye bağımlı bir dünyada giderek daha yıkıcı hâle gelebilir.

Güneş Fırtınalarını Önceden Tahmin Etmek Nasıl Mümkün Oluyor?

NASA bilim insanları, önceki Güneş görevlerinden elde edilen Güneş rüzgârı ölçümleriyle Dünya'daki yer istasyonlarında gözlemlenen jeomanyetik fırtınalar arasındaki bağlantıları belirleyecek olan yeni yapay zekâ modelini geliştirdi. DAGGER adlı bilgisayar modeli sayesinde, tüm dünyadaki jeomanyetik fırtınaları "meydana gelmeden 30 dakika önce" hızlı ve doğru bir şekilde öngörülebiliyor.

Ağustos 2011 ve Mart 2015'te meydana gelen iki jeomanyetik fırtınaya karşı test edilen model, Dünya'daki etkileri "hızlı ve doğru" bir şekilde tahmin edebildi.

Bilim insanları, modelin sağladığı erken uyarıların hassas sistemleri geçici olarak devre dışı bırakarak veya uyduları farklı yörüngelere taşıyarak altyapıyı yaklaşan bir Güneş fırtınasından korumak için harekete geçilmesini sağlayabileceğine inanıyor.