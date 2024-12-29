Güney Kore'de Korkunç Uçak Kazası: Çok Fazla Kişi Hayatını Kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan seferisi sırasında bir yolcu uçağının düştüğüne ve kaza sonucunda 38 kişinin hayatını kaybettiğine şahit olmuştuk. Bu sabah bir kaza daha Güney Kore'de yaşandı. Jeju Air firmasına ait Bangkok-Gyeongsang seferini yapan bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkarak duvarlara çarptı.

Aktarılanlara göre, korkunç facia sonucunda 6 mürettebat, 175 yolcudan oluşan kafilenin büyük bir bölümü kazadan sağ kurtulamadı.

Kaza Sonucu 177 Kişi Hayatını Kaybetti

Bugün sabah saatlerinde tüm dünyayı sarsan olay, Güney Kore’nin Muan şehrinde yaşandı. JejuAir firmasına ait Boeing 737-800 yolcu uçağı kentin havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıkarak önündeki duvarlara çarptı. Çarpışma ile ile birlikte büyük bir patlama sesi duyulurken, uçağın saniyeler içerisinde alev aldığı bildiriliyor.

175 yolcu ile birlikte 6 mürettabetın bulunduğu uçakta 177 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriliyor. İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamalara göre şimdilik sadece kabin görevlisi olan 2 kişi sağ olarak uçak enkazından kurtulabildi. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Yerel kaynaklar, uçağın iniş yaparken bir kuş sürüsüne çarptığı ve bu nedenle kontrolden çıktığını iddia ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Jeju Air şirketi, Muan Havalimanı’ndak yaşanan kazada zarar gören herkesten özür diledi. Şirket, olaya müdahale etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

İşte kaza anı:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...