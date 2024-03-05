Güney Kore Siber Saldırıyla Karşı Karşıya: Kuzey Kore Tarafından Hacklendiler!

Güney Kore casus teşkilatına göre, Kuzey Koreli siber korsanları Güney Koreli çip ekipmanı üreticilerine sızdı.

Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Pyongyang'ın silah programları için yarı iletkenler üretmeye çalıştığını söylüyor. Başkan Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin yaklaşan seçimlere müdahale etmek için siber saldırılar gibi provokasyonlar düzenleyebileceği konusunda uyarmasından bir ay sonra gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kore, Başkan Yoon'un yardımcılarından birinin e-postalarını hackledi. NIS yaptığı açıklamada:

"Kuzey Kore'nin, yaptırımlar nedeniyle tedarik etmekte yaşadığı zorluklar karşısında muhtemelen kendi yarı iletkenlerini üretmeye hazırlanabileceğine inanıyoruz." dedi.

Bu Saldırının Nedeni ne?

Pyongyang'ın çabalarının, uydular ve füzeler de dahil olmak üzere silah programları için çiplere sahip olma ihtiyacından kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

NIS, Kuzey Kore'nin Aralık ve Şubat aylarında iki çip ekipmanı şirketinin sunucularına sızarak tesislerinin ürün tasarımlarını ve fotoğraflarını çaldığına inanıyor.

Ayrıca çip üretimi sektöründeki diğer şirketleri de siber saldırılara karşı önlem almaları konusunda uyardı. Ancak casus teşkilatı etkilenen firmaların isimlerini vermedi ve/veya Kuzey Kore'nin değerli herhangi bir şey elde edebildiğini öne sürmedi.

NIS, Güney Kore şirketlerinin geçen yılın sonlarından bu yana Kuzey Koreli siber korsanlarının önemli bir hedefi olduğunu söylüyor.

Hacklemeler Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Siber korsanlarının, kötü amaçlı kodları en aza indiren ve sunuculara kurulu mevcut, meşru araçları kullanan ve güvenlik yazılımıyla tespit edilmesini zorlaştıran "karadan yaşamak" adı verilen bir teknik kullandığına inanılıyor.

Geçen ay Başkan Yoon'un ofisi, bir yardımcının e-posta hesabının ihlalinin güvenlik düzenlemelerinin ihlalinden kaynaklandığını ve resmi sisteminin saldırıya uğramadığını söyledi.

Pyongyang, siber suçlara karıştığını reddediyor ancak Seul, Kuzey Koreli siber korsanlarını rejimi ve nükleer silah programını finanse etmek için genellikle kripto para birimi cinsinden büyük miktarlarda para çalmakla suçluyor. Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana 3 milyar dolar hırsızlık yaptığı tahmin ediliyor.

Ayrıca gelişmiş silah teknolojisinin ayrıntıları da dahil olmak üzere devlet sırlarını çalmak amacıyla hacklemeler gerçekleştirdiği düşünülüyor. Aşırı uluslararası yaptırımlara maruz kalan ülke, siber saldırıları gerçekleştirmede giderek daha sofistike hale geliyor.