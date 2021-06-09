Dünya'nın Artık Yeni Bir Okyanusu Var

Güney Okyanusu, Dünya'nın beşinci okyanusu oldu. National Geographic tarafından hazırlanan son makalaye göre Dünya yeni bir okyanusa kavuştu. Atlantik, Pasifik, Hint ve Kuzey Kutbu Okyanusları'na ek olarak artık Güney Okyanusu isimli bir su akıntısı daha bulunuyor.

Dünya Okyanuslar Günü'nde, Nat Geo haritacıları, Antarktika'yı çevreleyen hızlı akıntının oradaki suları farklı ve kendi adlarına layık olduğunu söylüyor. Bu hızlı akıntının ise Güney Okyanusu olarak adlandırılacağı ifade ediliyor.

Güney Okyanusu Dünya'nın beşinci okyanusu oldu

National Geographic, geçtiğimiz 106 yıl boyunca Dünya'daki dört okyanusu listeledi: Atlantik, Pasifik, Hint ve Kuzey Kutbu Okyanusları. Ancak National Geographic'e göre bu haritalar şimdi yeniden çizilmek zorunda.

Dergi tarafından yayınlanan yeni makale, Dünya'nın beşinci okyanusunun belirlendiğini ortaya koydu. Antarktika'yı çevreleyen buzlu sular, Dünya'nın güneydeki 60. paralelinin altında resmen Güney Okyanusu olarak adlandırılıyor.

National Geographic Society Coğrafyacısı Alex Tait, "Güney Okyanusu uzun zamandır bilim adamları tarafından tanınıyordu, ancak uluslararası bir anlaşma olmadığı için onu resmi olarak tanımıyorduk" dedi.

Dergi, Antarktika Çevresel Akım'ın güneyindeki suların daha soğuk ve ekolojik olarak farklı olduğunu ve dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamayan binlerce türe ev sahipliği yaptığını söylüyor.

National Geographic Explorer'dan Enric Sala yaptığı açıklamada, "Güney Okyanusu; balinalar, penguenler ve foklar gibi harika deniz yaşamına ev sahipliği yapan benzersiz ve kırılgan deniz ekosistemlerini kapsıyor" dedi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bir deniz bilimcisi olan Seth Sykora-Bodie ise, "Okyanusta bulunan tüm canlılar, bu kadar büyüleyici olanı açıklamakta zorlanıyor. Ancak hepsi buzulların daha mavi olduğu konusunda hemfikir. Hava daha soğuk, dağlar daha ürkütücü ve gidebileceğiniz her yerden daha büyüleyici manzaralara sahip" diye ekledi.

İlkokul derslerinde işlenecek bir bilgi olmasının yanı sıra, yeni Güney Okyanusu'nun tanımı iklim değişikliğine karşı mücadelede de bir hayli önemli. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde resmileştirilen dünyanın beşinci okyanusunun tanınması, endüstriyel balıkçılığın yıllar içinde kril ve Patagonya diş balığı popülasyonlarını mahvettiği bir bölgede korumayı teşvik etmek istiyor.

Antarktika (Dünya'nın yedinci kıtası) çevresindeki sular, Güney Okyanusu'nun kullanımı medya ve bilim camiasında en popüler olmasına ve ABD Coğrafi Adlar Kurulu tarafından kullanılmasına rağmen, Antarktika Okyanusu veya Avustralya Okyanusu olarak da biliniyor.