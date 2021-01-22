Bilime Göre Günlük Ne Kadar Kahve İçilmeli?

Kahve gezegenin en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Sağlığa ciddi anlamda faydaları olduğu da kanıtlanmıştır ancak kahvenin faydaları önerilen tüketim seviyesi aşılmadığı sürece geçerlidir. Bilime göre çok fazla kahve içmenin yan etkileri zannedildiğinden çok daha kötü bir şekilde kendini göstermeye başlıyor. Peki, kahvenin dezavantajlarına maruz kalmamak için günlük ne kadar kahve içilmeli?

Bilimin Tavsiyesine Göre Günlük Ne Kadar Kahve İçilmeli?

Kahvenin popüler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aslına bakılırsa bu içecek gezegenin en popüler ikinci içeceğidir. Listenin başında yer alan çayın hemen ardından gelir. Bu içecek her ne kadar popüler olsa da şöyle bir gerçek var ki bir şeyler popüler olduğunda onu incelemeye başlayan araştırmacılar çoğunlukla onunla ilgili birçok kötü şey keşfeder. Bu çok fazla kahve tüketenler tarafından hoş karşılanmayacak bir gerçek olsa da bilimin söylediklerinin aksi yönünde hareket etmek sağlık sorunlarına yol açacaktır.

Kahvenin alzheimer riskini azaltmaktan diyabete neden olan riskleri en az seviyede tutmaya kadar birçok faydası vardır. Bununla birlikte çok fazla kahve içmek hâlâ mümkündür ancak dezavantajlarına maruz kalmamak için bilimin tavsiyelerine uymanız gerekiyor.

Bu zamana kadar kahve tüketimine ilişkin sayısız çalışma yapılmıştır. Bu lezzetli içeceği her gün içmek ancak önerilen seviyenin üzerine çıkmamak istiyorsanız bilimin önerisi insanların kendilerini 400 mg kafeinle sınırlamaktır. Bu hemen hemen günde dört standart boy fincana denk geliyor. Bu öneri sadece çeşitli bilimsel çalışmalarla değil, Mayo Clinic’teki tıp uzmanları tarafından da destekleniyor.

Hamile kadınlar, yukarıdaki tavsiyeden farklı olarak önerilen maksimum değerin yarısı ile kendisini sınırlamalıdır. Ayrıca bu kahvenin Espresso ve benzeri kahvelerden değil, daha fazla kafein içeren demlenmiş bir kahve olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu kahve demlenmiş kahveden farklı olarak sizi günlük limitinize daha hızlı ulaştıracaktır.

Bu önerinin göz önünde sade bir kahvenin bulundurularak yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Fincanınıza bir avuç küp şeker atıyorsanız bu sizin sağlığınızı çok daha kötü etkileyecektir. Sabahları bir fincan kahve içerken bunun sizin sağlığınızı olumlu etkilediğini düşünerek iyi hissedebilirsiniz ancak aşırıya kaçmamakta fayda var.