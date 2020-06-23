Hacker Saldırıları Çok İlginç Boyutlara Ulaştı! Yaratıcılıkta Sınır Tanımıyorlar

Dünya genelinde veri güvenliğinin çok ileri boyutlara ulaşması, aynı zamanda hacker saldırılarının çok daha yaratıcı hale gelmesine neden oldu. İşte son dönem ortaya çıkan korkunç raporlar.

Her yıl düzenli olarak yapılan güvenlik araştırmalarında, hacker saldırılarının boyutları ortaya çıkarılıyor. Bu saldırıların 2020 yılının Mayıs ayında %24 miktarında arttığı görülüyor. Fakat işin asıl ilginç tarafı artış miktarından ziyade kullanılan yöntemler. Bazı hackerlar kullanılan yöntemleri çok daha ileri seviyelere götürdü.

Hacker saldırıları herkese yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığımız en ilginç zararlı yazılım saldırılarından birisi iş profilleri üzerinden oldu. Sizlere sanki herhangi bir şirketten iş teklifi veriliyormuş gibi gönderilen kısa mesajlar bir bağlantı içeriyor. Bu bağlantıya tıklamanızla birlikte çeşitli bilgilerinizin ele geçirileceği bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Yaratıcı olduğu söylenebilecek bir diğer zararlı yazılım saldırısı ise ampuller üzerinden yapıldı. Evinize veya iş yerinize yerleştirilecek özel bir ampul sayesinde, akıllı telefonunuz ile bu ampül arasında etkileşim sağlanabilir. Özellikle de konuşmalarınızı dinlemek veya akıllı telefonunuzla bağlantı kurmak isteyen kişiler bunu kullanabilir.

Son hacker yöntemlerinden birisi de Google Play Store yazılımları üzerinden yapıldı. Google tarafından hizmete sunulan uygulama mağazasında, size ait verileri çalabilecek uygulamalar yer alıyor. Uygulamayı indirdiğinizde ayrıca size arka planda reklam izleletebiliyor. bugüne kadar karşılaştığınız hacker saldırılarını yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.