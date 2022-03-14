Game Hacker APK olarak yüklenebilen rootsuz Android oyun hile programıdır. SB Game Hacker, tamamen ücretsizdir.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Game Hacker, rootsuz çalışabilen Android oyun hile programıdır. İndirmesi ve kullanımı tamamen ücretsiz olan SB Game Hacker, hem online hem de internetsiz Android oyunlarla çalışmaktadır. Ücretsiz indirdiğiniz, belli bir oynamanın ardından can, altın, para isteyen Android oyunlarında sınırlamaları ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz hile programlarından biri olan Game Hacker son sürümü buradan indirebilirsiniz. Yukarıdaki Game Hacker APK İndir butonuna dokunmanız yeterlidir.

Oyunlarda hile yapmaya yarayan uygulama, hem online hem de offline pek çok oyunda kullanılıyor. Oyunculara altın ve can gibi pek çok içeriği ücretsiz olarak sunan uygulama, oyunların adeta korkulu rüyası konumunda yer alıyor.

Game Hacker İndir APK

Android oyunlarının çoğunluğu ücretsiz indirilmeye açılıyor ancak uygulama içi satın alım seçenekleriyle ilgilenmezseniz oyunu belli bir bölüme kadar oynayabiliyorsunuz. Sonrasında ya can hakkınız bitiyor; arkadaşlarınıza can isteği göndermek zorunda kalıyorsunuz ya da altın satın almanız gerekiyor. Oyunda hızlıca ilerlemek, belli bir seviyeye gelmek istiyorsanız satın alımları değerlendirmekten başka çareniz yok. Game Hacker gibi hile programlarını kullanma seçeneğiniz de var elbette.

Root’lu olması şartıyla tüm Android telefon ve tabletlerde çalışabilen hile programı SB Game Hacker’ın güzel yanı; reklamlara boğmaması. Sürekli olarak tam sürüme geçmeniz hususunda reklamlar çıkarmıyor. Uygulamanın kullanımı da son derece kolay. Arama bölüme kaç altın, coins, can veya para istediğinizi yazmanız yeterli oluyor.

SB Game Hacker uygulaması çok sayıda oyunu çalıştırabilen bir uygulamadır. Uygulama oyun oynanırken de açık olmalıdır. Bu, oyuncuların beelirli silahlar için saldırı noktaları, oyunlarda zaman saati ve karakterin hızı gibi oyun içindeki değerleri değiştirmelerine olanak tanır.

Game Hacker Nasıl Kullanılır?

Game Hacker uygulamasını kullanmak oyunlarda hile yapmaktır. Uygulamanın arayüzü hem etkileşimli hem de çok katmanlıdır. Bu uygulama, hacklenebilen oyunları seçmenizi sağlar ve ardından bu arayüzden belirlenen oyunla ilgili değerleri değiştirmek için seçenekler sunar. Bu değerler değiştirilerek oyun etkili bir şekilde değiştirilir; bu durumda da hacklenmiş olur. Bu değişiklikler, sınırsız sağlık, para birimi ve çok daha fazlasını elde etmek için yapılabilir. Clash of Clans, Angry Birds gibi online oyunlarda değişiklikler etkili olur. Uygulama çoğunlukla Android oyunlarını desteklese de iOS cihazlarda da birçok oyunda kullanılabilir. SB Game Hacker uygulaması, cihazda fazla yer kaplamaz, bellek tüketimi azdır. SB Game Hacker uygulaması, yerleşik arama işlevine sahiptir. Arama işlevi, sezgisel olarak tasarlanmış uygulamada oldukça basit bir şekilde gezinilmesini sağlar.

Google Play Store'da SB Game Hacker dahil birkaç farklı türde oyun hackleme uygulaması bulunabiliyor olsa da, SB Game Hacker APK son sürümü yukarıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Kurulumdan sonra uygulamayı çalıştırın. Uygulamayı modifiye etmeyi düşündüğünüz oyunla aynı anda çalıştığından emin olun. Uygulamanın kendisi hafif olduğu için telefon belleğinizin çoğunu kullanmaz.

SB Game Hacker, arayüzü ile öne çıkan Android oyun hile programıdır. Arayüzü kullanıcı dostudur, anlaşılması ve çalıştırılması çok kolaydır. Kullanmak için programcı olmanız veya bilgisayardan çok anlayan biri olmanız gerekmez. Oyun ekranındayken bir dişli simgesi göreceksiniz. Herhangi bir değer türünü aramak için dokunun. Eğer bulunursa uygulama size olmasını istediğiniz değerle değiştirebileceğiniz mevcut ayar değerini gösterecektir. Bu şekilde seviye puanı elde edebilir, sağlığınızı veya cephanenizi vb. artırabilirsiniz. Böylece istediğiniz seviyeye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.